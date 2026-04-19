Spray al peperoncino scatena il panico all’Ikea di Catania durante il Family Games Day organizzato in collaborazione con Etna Comics, un flacone della sostanza urticante è caduto a terra e qualcuno lo ha inavvertitamente azionato. Bastano pochi secondi e l’odore acre invade gli ambienti. Famiglie e bambini si riversano fuori, in un fuggi fuggi generale che lascia attoniti gli organizzatori.

Il negozio viene evacuato secondo le procedure di sicurezza previste per questo tipo di emergenze. All’esterno arrivano i vigili del fuoco, i carabinieri del Comando provinciale di Catania e quelli della stazione Plaia, insieme ad alcune ambulanze del 118.

Incidente accidentale: le immagini di videosorveglianza chiariscono tutto

Le immagini delle telecamere interne hanno permesso agli investigatori di ricostruire l’accaduto con precisione. La bottiglietta apparteneva a uno dei partecipanti all’evento. È caduta, qualcuno l’ha raccolta e, senza volerlo, ha premuto il nebulizzatore. Nessun gesto intenzionale, nessun atto vandalico: solo un incidente.

L’evento pomeridiano — pensato per intrattenere famiglie con bambini attraverso giochi e attività legate al mondo del fumetto e del fantasy — si è trasformato per qualche minuto in un’evacuazione di massa. La situazione è tornata sotto controllo rapidamente grazie all’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Non si registrano feriti gravi. Alcuni partecipanti hanno accusato irritazione agli occhi e alle vie respiratorie, come accade tipicamente in caso di esposizione allo spray urticante in ambienti chiusi. Il 118 ha effettuato i controlli del caso sul posto.

L’episodio riporta l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: lo spray al peperoncino, legale da portare in Italia con determinate restrizioni di concentrazione e formato, può causare conseguenze serie se usato in spazi affollati e al chiuso, anche involontariamente. Il consiglio degli esperti è di non portare questi dispositivi in contesti pubblici come centri commerciali o eventi di massa.

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