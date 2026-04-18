L’Ikea Catania evacuata nel primo pomeriggio di oggi dopo la segnalazione dell’uso di uno spray urticante al peperoncino all’interno del grande magazzino. La procedura di sgombero ha coinvolto clienti e personale, che sono stati fatti uscire in sicurezza mentre le squadre di soccorso intervenivano.

Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato gli accertamenti per identificare l’autore del gesto e chiarire le motivazioni. Sul luogo sono arrivate anche diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno effettuato verifiche tecniche e presidiato l’area.

Testimoni presenti hanno raccontato di aver percepito un’aria improvvisamente irrespirabile, circostanza che ha alimentato momenti di apprensione e alcune ipotesi circolate sui social, tra cui quella di un allarme bomba poi esclusa dalle forze dell’ordine. Le autorità mantengono aperta ogni pista investigativa.

I soccorritori hanno riferito che un uomo ha accusato un malore, probabilmente in seguito all’inalazione della sostanza; è stato assistito dal personale sanitario sul posto. Al momento non risultano altri feriti gravi, ma le verifiche proseguono per stabilire l’esatta dinamica e se si sia trattato di un atto intenzionale o di un episodio isolato.

Gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco mirano a ricostruire i movimenti all’interno del punto vendita e a identificare eventuali responsabilità penali legate all’uso improprio dello spray.

Aggiornamenti e verifiche: le informazioni ufficiali sulle indagini saranno comunicate dalle forze dell’ordine non appena disponibili; per ora le fonti locali confermano l’evacuazione e l’intervento dei soccorsi.