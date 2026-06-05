La gestione delle scadenze fiscali legate alla rottamazione quater entra in una fase decisiva. La rata con termine ordinario fissato al 31 maggio può essere ancora pagata senza conseguenze fino all’8 giugno 2026, grazie al meccanismo dei giorni di tolleranza e agli effetti del calendario festivo.

La misura riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il regime consente di chiudere i debiti fiscali versando solo capitale, spese di notifica e costi esecutivi, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.

Il rispetto delle scadenze resta il punto centrale del meccanismo. In caso di pagamento tardivo, parziale o omesso, si perde automaticamente il beneficio della definizione agevolata. Le somme già versate vengono considerate acconti sul debito residuo, che torna quindi nella sua interezza.

Il sistema delle rate, per chi ha scelto il pagamento dilazionato fino a 18 rate, prevede un calendario preciso: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Il mancato rispetto anche di una sola scadenza può compromettere l’intero piano.

Sul piano operativo, il versamento può essere effettuato attraverso diversi canali. Sono attivi i circuiti bancari, gli uffici postali, le tabaccherie abilitate e gli sportelli ATM convenzionati. Resta centrale anche il sistema digitale tramite piattaforme delle banche, di Poste Italiane e dei prestatori aderenti a pagoPA.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente inoltre il pagamento diretto online o presso gli sportelli fisici, su prenotazione. I moduli necessari sono disponibili nell’area riservata del sito dell’ente, accessibile tramite SPID, CIE o CNS, oppure possono essere richiesti dall’area pubblica allegando un documento di identità.

Una parte rilevante della misura riguarda anche i debiti legati a sanzioni amministrative e multe stradali. In questi casi non sono dovuti interessi, maggiorazioni né aggio, limitando l’importo complessivo da versare al solo capitale e ai costi previsti.

Il quadro normativo della definizione agevolata si inserisce in una strategia più ampia di gestione del magazzino fiscale, che negli ultimi anni ha visto interventi successivi per favorire il rientro dei contribuenti in difficoltà. La rottamazione quater rappresenta oggi uno degli strumenti principali di questo processo.

La scadenza dell’8 giugno resta quindi il punto di equilibrio tra regolarità del pagamento e mantenimento dei benefici fiscali. Superato questo termine, il debito torna nella sua forma originaria, con conseguenze economiche immediate per il contribuente.