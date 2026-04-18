Chiaramonte Gulfi si prepara a ospitare la terza edizione della festa del Primo Maggio, un evento che promette dodici ore ininterrotte di intrattenimento tra musica, cultura e gastronomia. La manifestazione animerà Piazza Duomo e Corso Umberto I da mezzogiorno a mezzanotte, consolidando un format che negli ultimi due anni ha registrato una partecipazione crescente di visitatori da tutta la provincia. Il programma integra esibizioni artistiche, attività sportive curate dal comitato provinciale Csen e momenti dedicati ai sapori tipici del territorio ibleo.

Il programma della terza edizione e la Festa ra Scaccia

Il cuore della kermesse sarà la celebrazione del gusto con la Festa ra Scaccia, un appuntamento che mira a far conoscere uno dei piatti più identitari della Sicilia sud-orientale a un pubblico sempre più vasto. Parallelamente alle degustazioni, il corso principale ospiterà dimostrazioni di danza e aree dedicate allo sport, creando un’offerta inclusiva pensata per le diverse fasce d’età. La sinergia tra la Pro Loco e le associazioni locali permetterà di trasformare il borgo in un centro di aggregazione sociale e culturale.

Il sindaco Mario Cutello ha rimarcato l’importanza della partecipazione collettiva per il successo della giornata. «Il Primo Maggio di Chiaramonte Gulfi non è solo un evento, ma un momento di comunità. È la festa del lavoro, della partecipazione e dell’identità. Vedere le nostre piazze riempirsi di famiglie, giovani, bambini e visitatori è la conferma che questa città ha un cuore vivo», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come la manifestazione appartenga ormai all’intera cittadinanza.

Sinergia tra giovani e territorio per il rilancio turistico

L’assessore al Turismo e Spettacoli, Giancarlo Catania, ha evidenziato come la riuscita dell’evento dipenda dal lavoro corale avviato mesi fa con le realtà associative del territorio. «Abbiamo costruito un evento che parla linguaggi diversi, dalla musica allo sport, dal cibo alla cultura, per dare spazio a tutte le energie creative del territorio», ha spiegato Catania. L’obiettivo dell’amministrazione Schembari è quello di rendere Chiaramonte un punto di riferimento per il turismo primaverile nel ragusano.

La festa del Primo Maggio 2026 gode inoltre del patrocinio della Provincia di Ragusa e del supporto tecnico di Dinamika, a testimonianza di una rete istituzionale solida. Con dodici ore di musica no stop e un palinsesto di eventi ancora in fase di integrazione, la cittadina iblea si candida a essere una delle mete più ambite per la festività dei lavoratori, unendo la solennità della ricorrenza a un clima di convivialità e festa popolare.