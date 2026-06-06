Vittoria – Un giovane straniero di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Vittoria con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di coltello di genere vietato. L’episodio si è verificato all’interno di una struttura di ospitalità per stranieri, dove era stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine attraverso il numero unico di emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, la segnalazione riguardava alcuni danneggiamenti agli arredi della struttura. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno accertato la presenza dei danni e hanno avviato le procedure di identificazione del giovane ritenuto coinvolto nei fatti.

Durante il controllo, il 22enne avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori. La situazione è degenerata quando il giovane avrebbe estratto un coltello a scatto lungo circa 18 centimetri, che secondo gli investigatori era nascosto all’interno della felpa, rivolgendolo verso gli agenti.

La reazione immediata degli operatori ha consentito di disarmare il giovane e bloccarlo senza conseguenze per le persone presenti. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

L’arresto è stato eseguito con le accuse di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento della struttura e al porto abusivo dell’arma da taglio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, il giovane è stato successivamente trasferito in carcere.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di controllo del territorio e gestione delle emergenze svolte dalle forze di polizia nella provincia iblea.

Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, il monitoraggio dei fenomeni criminali e degli episodi che coinvolgono la sicurezza pubblica rappresenta una delle principali attività di analisi e prevenzione svolte a livello nazionale. Le informazioni raccolte attraverso il sistema interforze consentono di supportare le attività operative delle forze dell’ordine sul territorio.

L’indagine si trova nella fase preliminare e la posizione dell’arrestato dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria. Come previsto dalla normativa vigente, la persona sottoposta a indagini è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.