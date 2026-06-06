Ragusa – Sono entrate nel vivo le celebrazioni della Festa del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità parrocchiale cittadina. L’apertura ufficiale dei festeggiamenti è coincisa con il conferimento del mandato agli animatori del Grest, i giovani volontari che nelle prossime settimane saranno impegnati nelle attività educative e ricreative dedicate a bambini e ragazzi.

La cerimonia si è svolta durante la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Marco Diara, alla presenza di numerosi fedeli e delle famiglie coinvolte nelle iniziative estive della parrocchia.

Nel corso dell’omelia, il sacerdote ha richiamato il valore del servizio e dell’impegno verso la comunità, sottolineando come «ogni servizio, ogni gesto di amore gratuito, è un riflesso del Cuore di Cristo che si dona senza misura». Un messaggio rivolto in particolare agli animatori, chiamati a svolgere un ruolo educativo e di accompagnamento nei confronti dei più giovani.

Il calendario religioso proseguirà domenica con la celebrazione del Corpus Domini, una delle principali solennità del calendario cattolico dedicata all’Eucaristia. Sono previste le messe del mattino alle 9 e alle 11, mentre alle 19 il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, presiederà la celebrazione nella Cattedrale di San Giovanni Battista.

Al termine della funzione prenderà il via la tradizionale processione eucaristica cittadina che attraverserà alcune vie del centro storico. Per l’occasione il Comune di Ragusa ha predisposto specifiche modifiche alla viabilità e alla sosta lungo il percorso interessato dal corteo religioso.

Lunedì sarà invece una giornata dedicata alla preghiera comunitaria. Dopo la celebrazione mattutina, nel tardo pomeriggio si terranno il Rosario e la novena al Sacro Cuore. In serata la messa sarà presieduta da don Riccardo Bocchieri, parroco di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa, con la partecipazione del gruppo adulti dell’Azione Cattolica.

La devozione al Sacro Cuore rappresenta da decenni uno dei momenti centrali della vita religiosa cittadina. Le celebrazioni promosse dalla parrocchia coinvolgono ogni anno centinaia di fedeli attraverso liturgie, momenti di formazione, attività per i giovani e iniziative di aggregazione sociale.

Anche il Corpus Domini continua a essere uno degli eventi religiosi più partecipati della diocesi. La processione eucaristica cittadina, presieduta dal vescovo, richiama tradizionalmente fedeli provenienti dai diversi quartieri della città, confermando il ruolo delle celebrazioni religiose come momento di incontro e partecipazione collettiva.