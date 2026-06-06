Acate – Due automobili sono state danneggiate da un incendio nella notte ad Acate, lungo corso Indipendenza, una delle principali arterie del centro cittadino. Le fiamme hanno interessato inizialmente un’Audi Q8, per poi propagarsi a una seconda vettura parcheggiata nelle immediate vicinanze.

L’episodio è avvenuto in una zona centrale di Acate e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per contenere il rogo ed evitare ulteriori danni ad altri mezzi o agli edifici circostanti.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il fuoco sarebbe partito dalla parte anteriore dell’Audi Q8, e poi si è esteso alla parte posteriore della seconda vettura, provocando danni significativi. Le due auto risultano appartenere a un professionista residente nel territorio.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acate e i militari della Compagnia di Vittoria, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un incendio di natura dolosa. Saranno determinanti le verifiche tecniche effettuate sull’area interessata dal rogo e l’eventuale acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. (Foto Assenza)