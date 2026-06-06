Domani, domenica 7 giugno alle 12,20, La7 trasmette un nuovo appuntamento di “Green Tour”, il programma dedicato alla scoperta dei territori italiani tra ambiente, cultura e tradizioni. Al centro della puntata la Sicilia sud-orientale, raccontata attraverso paesaggi, produzioni tipiche e testimonianze locali.

Il format, condotto da Edoardo Raspelli e Sofia Bruscoli, propone un viaggio tra alcune delle aree più rappresentative dell’isola, con un’attenzione particolare al rapporto tra comunità e territorio. La puntata è stata realizzata anche con la collaborazione della CNA territoriale di Ragusa.

Green Tour su La7: il viaggio tra Sicilia e identità locale

Il percorso televisivo parte da Modica, città patrimonio Unesco e legata alla figura del premio Nobel Salvatore Quasimodo, oltre che celebre per il suo cioccolato artigianale. Da qui il racconto si sposta verso Noto, simbolo del barocco siciliano, per poi raggiungere la costa sud-orientale con la spiaggia di San Lorenzo e l’area protetta dell’Oasi di Vendicari, uno degli ecosistemi più rilevanti del Mediterraneo.

La narrazione prosegue nell’entroterra ragusano, dove la produzione agricola e le masserie storiche diventano elemento centrale del racconto. Tra queste, la masseria fortificata di Chiaramonte Gulfi, testimonianza di una tradizione rurale ancora attiva.

Al centro del programma non ci sono solo i luoghi, ma anche le persone: imprenditori, agricoltori e artigiani che rappresentano la continuità tra tradizione e innovazione. Il racconto televisivo mette in evidenza come il territorio siciliano continui a generare valore economico e culturale attraverso filiere agroalimentari riconosciute a livello nazionale.

Tra i prodotti simbolo citati nel programma figurano il cioccolato di Modica, la carruba e il Pomodoro di Pachino, eccellenze che rappresentano una parte importante dell’agricoltura siciliana e del suo export agroalimentare, settore che secondo i dati ISTAT contribuisce in modo significativo all’economia regionale.

Un racconto tra ambiente, cultura e sviluppo sostenibile

La puntata di “Green Tour” si inserisce nel filone dei programmi dedicati al turismo sostenibile e alla valorizzazione dei territori locali. Un approccio che riflette una tendenza sempre più diffusa nella comunicazione televisiva italiana: raccontare le aree interne non solo come destinazioni turistiche, ma come sistemi complessi di cultura, economia e ambiente.

Secondo i dati diffusi da ISTAT e Regione Siciliana, il turismo culturale e naturalistico rappresenta una componente crescente dell’economia dell’isola, con un impatto rilevante soprattutto nelle province orientali, dove si concentrano siti Unesco, aree protette e produzioni agricole di eccellenza.

Il programma evidenzia anche il ruolo delle reti associative e produttive locali, come quelle rappresentate da CNA, nel sostenere le imprese del territorio e nel promuovere modelli di sviluppo legati alla sostenibilità.

La puntata sarà disponibile anche sull’app La7 e sul sito ufficiale dell’emittente.