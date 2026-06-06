Un arresto per reati fiscali a Santa Croce Camerina è stato eseguito dai Carabinieri della locale Stazione nei confronti di un uomo di 71 anni, residente da tempo in città ma originario del Calatino. Il provvedimento riguarda una condanna definitiva a quattro anni di reclusione per violazioni in materia tributaria. L’intervento è scattato nelle ultime ore su disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Secondo quanto ricostruito, i fatti contestati risalgono al biennio 2013-2014, quando l’uomo operava nel territorio del Salento. In quel periodo era stato indagato per emissione di fatture false finalizzate all’evasione fiscale e per l’occultamento di documentazione contabile.

Il provvedimento esecutivo è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, dopo che la sospensione precedente è venuta meno e la pena è stata resa definitiva.

Il reato di false fatturazioni è tra quelli più monitorati dalla Guardia di Finanza e dalle Procure italiane, in quanto collegato a sistemi di evasione fiscale che incidono sul gettito tributario nazionale e sulla concorrenza tra imprese. Secondo dati del Ministero dell’Economia, le attività di contrasto all’evasione hanno consentito negli ultimi anni il recupero di miliardi di euro, con particolare attenzione ai reati fiscali complessi e transregionali.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare la pena stabilita. Resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esecuzione della condanna.

Le operazioni sono state condotte dai Carabinieri di Santa Croce Camerina, con il supporto dei colleghi, nell’ambito delle attività di esecuzione dei provvedimenti penali definitivi.