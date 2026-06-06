Nel corso del dibattito consiliare, i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno ricostruito una vicenda definita “bloccata da tempo”, parlando di una revisione della pianta organica “già scaduta da due anni” e aggiornata su dati demografici non più attuali.

“La maggioranza del Sindaco Aiello affonda come il Titanic, mentre il vicesindaco rimane a suonare come l’orchestra sul ponte. L’iceberg è rappresentato dalla revisione della pianta organica delle farmacie. Dopo tre sedute per approvare la pianta, già scaduta da due anni (quella del 2024 con riferimento alla popolazione Istat al dicembre 2023) abbiamo assistito a un disastro dell’Amministrazione”, hanno dichiarato i consiglieri di Fratelli d’Italia.

Al centro del confronto anche la destinazione della nuova farmacia, inizialmente prevista nella zona aeroporto e successivamente oggetto di proposte di trasferimento verso altre aree, tra cui Scoglitti e Madonna della Salute.

FdI sostiene che alcune ipotesi di redistribuzione non sarebbero risultate praticabili per motivi tecnici legati alla densità abitativa, come indicato dagli uffici comunali.

“Gli uffici comunali con il parere tecnico hanno detto che non era possibile. Ciò perché il requisito oggettivo, previsto dalla legge, della densità abitativa”, hanno aggiunto gli esponenti di opposizione.

La discussione in Consiglio comunale avrebbe evidenziato, secondo FdI, ulteriori frizioni interne alla maggioranza, con assenze e divergenze su emendamenti e scelte amministrative.

“Un teatrino in cui vi è una maggioranza scomposta e impreparata, senza una linea politica. Il gong per questa amministrazione è suonato da tempo!”, hanno concluso i consiglieri.

Le tensioni avrebbero riguardato anche alcune sedute caratterizzate da sospensioni, audizioni di Federfarma e dell’Ordine dei farmacisti, oltre a confronti tecnici sulla pianificazione territoriale.