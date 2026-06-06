La disinfestazione notturna torna nelle frazioni marinare di Marina di Modica e Maganuco. Il Comune di Modica ha annunciato un intervento larvicida programmato per la notte di domenica 8 giugno, nell’ambito delle attività di prevenzione contro la proliferazione degli insetti infestanti in vista della stagione estiva.

Le operazioni interesseranno l’intero centro abitato delle due località costiere e inizieranno a partire dalle ore 23:30, con l’obiettivo di contenere la presenza di larve di insetti, in particolare nelle aree maggiormente esposte all’aumento delle temperature e dell’umidità tipiche dei mesi estivi.

L’Ufficio Ecologia del Comune di Modica ha invitato i cittadini ad adottare alcune misure precauzionali durante le operazioni. In particolare, viene raccomandato di mantenere chiuse finestre e imposte durante il trattamento, evitare di lasciare biancheria stesa all’esterno e tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle ciotole contenenti acqua o alimenti per animali, che non dovranno essere lasciate all’aperto. Inoltre, frutta e verdura provenienti da orti privati dovranno essere accuratamente lavate prima del consumo.

L’intervento rientra nelle attività periodiche previste dal piano comunale di igiene pubblica, soprattutto nelle aree turistiche che nei prossimi mesi registreranno un significativo incremento delle presenze.

L’assessore comunale all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, ha sottolineato come «La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per il controllo della proliferazione degli insetti, soprattutto in vista della stagione estiva e dell’aumento delle presenze nelle nostre località balneari».

Le campagne di disinfestazione costituiscono una delle principali misure adottate dagli enti locali per limitare la diffusione di insetti vettori e migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei centri abitati. Secondo le linee guida del Ministero della Salute, la prevenzione larvicida rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre la proliferazione delle zanzare e contenere il rischio sanitario nelle aree urbane e turistiche.

Marina di Modica e Maganuco, durante il periodo estivo, vedono aumentare sensibilmente la popolazione presente grazie all’arrivo di turisti e proprietari di seconde case. Per questo motivo gli interventi di prevenzione vengono generalmente programmati prima dell’avvio della stagione balneare.

L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario completo delle attività di disinfestazione che interesseranno il resto del territorio comunale.