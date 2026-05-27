A Modica, nella frazione balneare di Marina di Modica, è stata disposta oggi l’interdizione temporanea dell’area del moletto per motivi di sicurezza. Il provvedimento resterà in vigore in attesa degli accertamenti tecnici e degli interventi di ripristino.
L’ordinanza arriva dopo gli effetti del ciclone Harry, che nei giorni scorsi ha causato danni lungo la costa. Le verifiche e i lavori di messa in sicurezza dovrebbero essere completati entro fine giugno.
Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Monisteri Caschetto, la misura è stata adottata a tutela della pubblica incolumità.
Incontro con commercianti e residenti
Nelle ultime ore si è svolto a Marina di Modica un nuovo confronto tra Giunta comunale, comando della Polizia locale e rappresentanti di commercianti e residenti.
Al centro del tavolo:
- gestione della prossima stagione estiva
- vivibilità quotidiana della località balneare
- manutenzione di infrastrutture e servizi
Tra gli interventi annunciati figurano la manutenzione dei vialetti, la pulizia delle caditoie e lo stanziamento di risorse per passerelle, accessi alla spiaggia, docce e servizi igienici.
Spiagge e riconoscimenti ambientali
Durante l’incontro è stato richiamato anche il tema della qualità ambientale. Le spiagge di Modica hanno confermato la Bandiera Blu, mentre per la prima volta è arrivato anche il riconoscimento della Bandiera Verde, assegnato dai pediatri italiani alle spiagge considerate adatte ai bambini.
La proclamazione è avvenuta nell’aula consiliare del Comune.
Estate e servizi: viabilità e raccolta rifiuti
Sul fronte organizzativo, l’amministrazione ha condiviso con gli operatori locali una serie di misure per la stagione estiva.
Previsti:
- supporto alla viabilità nella zona di piazza Mediterraneo
- potenziamento della raccolta differenziata
- gestione dei grandi eventi estivi
- interventi logistici a sostegno delle attività commerciali
Secondo quanto emerso, la piazza è ormai un punto centrale della vita della località balneare.
Un confronto aperto sul territorio
L’amministrazione parla di un confronto “costruttivo e continuo” con il tessuto economico e sociale di Marina di Modica, con l’obiettivo di intervenire sulle criticità e migliorare i servizi durante i mesi estivi.
La Giunta ha confermato che ulteriori incontri verranno organizzati anche nelle altre aree del territorio comunale di Modica, con un calendario di ascolto diffuso.
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