A Modica, nella frazione balneare di Marina di Modica, è stata disposta oggi l’interdizione temporanea dell’area del moletto per motivi di sicurezza. Il provvedimento resterà in vigore in attesa degli accertamenti tecnici e degli interventi di ripristino.

L’ordinanza arriva dopo gli effetti del ciclone Harry, che nei giorni scorsi ha causato danni lungo la costa. Le verifiche e i lavori di messa in sicurezza dovrebbero essere completati entro fine giugno.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Monisteri Caschetto, la misura è stata adottata a tutela della pubblica incolumità.

Incontro con commercianti e residenti

Nelle ultime ore si è svolto a Marina di Modica un nuovo confronto tra Giunta comunale, comando della Polizia locale e rappresentanti di commercianti e residenti.

Al centro del tavolo:

gestione della prossima stagione estiva

vivibilità quotidiana della località balneare

manutenzione di infrastrutture e servizi

Tra gli interventi annunciati figurano la manutenzione dei vialetti, la pulizia delle caditoie e lo stanziamento di risorse per passerelle, accessi alla spiaggia, docce e servizi igienici.

Spiagge e riconoscimenti ambientali

Durante l’incontro è stato richiamato anche il tema della qualità ambientale. Le spiagge di Modica hanno confermato la Bandiera Blu, mentre per la prima volta è arrivato anche il riconoscimento della Bandiera Verde, assegnato dai pediatri italiani alle spiagge considerate adatte ai bambini.

La proclamazione è avvenuta nell’aula consiliare del Comune.

Estate e servizi: viabilità e raccolta rifiuti

Sul fronte organizzativo, l’amministrazione ha condiviso con gli operatori locali una serie di misure per la stagione estiva.

Previsti:

supporto alla viabilità nella zona di piazza Mediterraneo

potenziamento della raccolta differenziata

gestione dei grandi eventi estivi

interventi logistici a sostegno delle attività commerciali

Secondo quanto emerso, la piazza è ormai un punto centrale della vita della località balneare.

Un confronto aperto sul territorio

L’amministrazione parla di un confronto “costruttivo e continuo” con il tessuto economico e sociale di Marina di Modica, con l’obiettivo di intervenire sulle criticità e migliorare i servizi durante i mesi estivi.

La Giunta ha confermato che ulteriori incontri verranno organizzati anche nelle altre aree del territorio comunale di Modica, con un calendario di ascolto diffuso.