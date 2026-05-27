Marina di Modica conquista per la prima volta la Bandiera Verde 2026, il riconoscimento assegnato dai pediatri alle spiagge considerate ideali per bambini e famiglie.
La proclamazione ufficiale si è svolta nelle ultime ore nell’aula consiliare di Palazzo San Domenico, alla presenza delle istituzioni cittadine, delle autorità del territorio e di una delegazione di studenti delle scuole modicane.
Ad annunciare il riconoscimento è stato il professor Italo Farnetani, fondatore e coordinatore della ricerca che ogni anno individua le località balneari più adatte ai più piccoli sulla base delle indicazioni dei pediatri.
Secondo quanto comunicato durante la cerimonia, Marina di Modica rientra tra le sei nuove spiagge insignite della Bandiera Verde nel mondo per il 2026, tre delle quali in Italia.
L’assessore alle Politiche ambientali Samuele Cannizzaro ha parlato di “un risultato storico” per il litorale modicano, sottolineando come il riconoscimento premi non solo la sicurezza della spiaggia ma anche la qualità dei servizi dedicati alle famiglie.
La valutazione tiene conto infatti di diversi parametri:
- fondali bassi e sicuri;
- presenza di spazi adeguati tra gli ombrelloni;
- servizi per bambini;
- aree dedicate al gioco;
- punti ristoro family friendly;
- presenza degli operatori di salvataggio.
Nel corso della mattinata erano presenti anche il sindaco Maria Monisteri Caschetto, la presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo, rappresentanti dei Comuni vicini, componenti della giunta, consiglieri comunali e medici del territorio.
Secondo i dati illustrati durante la proclamazione, la selezione delle spiagge Bandiera Verde è stata effettuata da 3.238 pediatri.
Per la Sicilia si tratta di un ulteriore riconoscimento nel panorama turistico nazionale. L’ingresso di Marina di Modica rafforza infatti il posizionamento dell’isola tra le regioni italiane con il maggior numero di spiagge premiate.
Il prossimo appuntamento ufficiale sarà l’11 luglio a Termoli, dove il Comune di Modica ritirerà formalmente il vessillo che sventolerà sul litorale di Marina di Modica per tutto il 2026.
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