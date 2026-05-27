L’INPS ha definito il calendario dei principali pagamenti previsti per il mese di giugno 2026, che interessa pensionati, famiglie e percettori di ammortizzatori sociali.
Il mese si apre con l’accredito delle pensioni, che viene generalmente erogato dal 1° giugno 2026, data che quest’anno non subisce slittamenti perché coincide con un giorno lavorativo. L’importo può variare in base a trattenute fiscali, conguagli e addizionali locali, oltre a eventuali prestazioni collegate.
Particolare attenzione riguarda le pensioni di invalidità, per le quali sono previsti aggiornamenti degli importi secondo quanto indicato nei cedolini. Le variazioni dipendono dalle singole posizioni contributive e dalle fasce riconosciute.
Per chi ritira la pensione in contanti resta valido il limite di 1.000 euro netti per singola operazione.
Sul fronte delle famiglie, l’Assegno unico universale segue il consueto calendario di metà mese. Le principali date di accredito sono fissate attorno al 18 e 19 giugno 2026, con importi variabili in base all’Isee del nucleo familiare.
La misura continua a prevedere un range che va da circa 58,30 euro fino a 203,80 euro per figlio, con eventuali maggiorazioni per situazioni specifiche. Le prime erogazioni per nuove domande possono essere posticipate all’ultima settimana del mese successivo alla richiesta.
Un elemento centrale riguarda il ricalcolo dell’importo legato all’Isee. Chi presenta la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) entro il 30 giugno 2026 può ottenere la revisione dell’assegno e il riconoscimento di eventuali arretrati a partire da marzo. In assenza di aggiornamento, viene erogato l’importo minimo previsto.
Per i lavoratori disoccupati, la Naspi non segue un’unica data nazionale. Gli accrediti vengono elaborati in base alla posizione individuale e possono variare anche all’interno dello stesso mese. L’INPS invita a verificare il fascicolo previdenziale online per monitorare lo stato dei pagamenti.
Un altro capitolo riguarda l’Assegno di inclusione (Adi), che a giugno prevede più finestre di erogazione. Le ricariche sono distribuite tra beneficiari già attivi e nuovi percettori, con date differenziate nel corso del mese. L’importo viene accreditato sulla carta dedicata gestita da Poste Italiane, controllabile tramite sportelli Postamat o servizi digitali.
Il sistema dei pagamenti INPS di giugno conferma così una struttura articolata, con tempi differenti in base alla prestazione e alla situazione del beneficiario. Per famiglie e lavoratori diventa centrale il controllo periodico del proprio profilo online per verificare accrediti, importi e possibili aggiornamenti.
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