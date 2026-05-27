Marina di Modica si prepara all’estate con un nuovo provvedimento di sicurezza che riguarda il moletto della frazione balneare. La Capitaneria di Porto di Pozzallo ha disposto il divieto immediato di balneazione, navigazione, pesca e immersioni nello specchio acqueo attorno alla struttura.
L’ordinanza è stata firmata dal comandante del porto e capo del Circondario Marittimo, il capitano di fregata Luigi Vincenti, dopo un sopralluogo effettuato dal nucleo operativo di difesa ambientale il 19 maggio scorso. Durante i controlli sarebbero emerse alcune criticità strutturali della banchina.
Il provvedimento segue inoltre l’ordinanza sindacale numero 70 del Comune di Modica, che aveva già vietato l’accesso pedonale al moletto.
L’interdizione riguarda lo specchio acqueo entro i 10 metri dalla struttura e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
All’interno della fascia interdetta non sarà possibile:
- fare il bagno;
- navigare o sostare con imbarcazioni;
- praticare attività di pesca;
- effettuare immersioni subacquee non autorizzate.
Restano esclusi dai divieti i mezzi della Guardia Costiera, delle forze dell’ordine e del personale impegnato in attività di soccorso o di servizio.
La Capitaneria di Porto ricorda che le violazioni saranno perseguite secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane anche in vista dell’avvio della stagione estiva.
Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sul sito ufficiale della Guardia Costiera di Pozzallo nella sezione dedicata alle ordinanze.
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