La rassegna Aperitè Letterario Modica torna con un nuovo appuntamento incentrato sulla crescita interiore e sulla riscoperta dell’identità. Domenica 19 aprile, alle ore 17:30, Raro ospiterà la psicologa e formatrice Giovanna Di Girolamo per un incontro che fonde il piacere del tè con l’analisi della psiche. Al centro del dibattito ci sarà l’esplorazione di un archetipo potente e trasversale, capace di parlare sia al mondo femminile che a quello maschile.

Aperitè Letterario Modica e la riscoperta degli istinti

Il focus della serata sarà il concetto della Donna Selvaggia, un termine reso celebre dalla saggistica psicologica per descrivere “la parte più profonda e istintuale della psiche femminile con la quale dobbiamo entrare in contatto per portare luce e pienezza alla nostra vita”. L’incontro letterario mira a decodificare la figura della Que Sabe (“Colei che sa”), quell’integrità psichica che spesso viene soffocata dalle convenzioni sociali moderne ma che resta fondamentale per l’equilibrio della persona.

Giovanna Di Girolamo, esperta in percorsi di crescita spirituale e life coaching, guiderà i presenti attraverso un’analisi delle dinamiche interiori. La sua formazione in psicologia le permette di tradurre concetti complessi in strumenti pratici per la quotidianità. L’incontro non è rivolto esclusivamente alle donne; l’invito è esteso anche agli uomini, con l’obiettivo di favorire una comprensione più profonda delle polarità archetipiche che abitano ogni individuo, promuovendo una visione integrata della personalità.

Il ruolo della psicologia nella crescita spirituale

L’appuntamento di domenica rappresenta una tappa significativa per chiunque intenda approfondire tematiche legate alla formazione e allo sviluppo del sé. La discussione davanti a un tè diventa il pretesto per affrontare nodi cruciali dell’esistenza, offrendo spunti di riflessione su come recuperare quella “luce e pienezza” citate nel testo di riferimento. La scelta di un ambiente intimo come quello di Raro favorisce il dialogo diretto tra la relatrice e l’uditorio, rompendo la barriera accademica della conferenza tradizionale.

L’evento di Aperitè Letterario Modica conferma la vitalità culturale della città, capace di proporre contenuti che vanno oltre l’intrattenimento fine a se stesso. E lo fà attraverso la lente della psicologia del profondo riscoprendo radici e istinti che costituiscono il motore invisibile delle nostre scelte. La partecipazione di una professionista come la Di Girolamo assicura una qualità scientifica al dibattito, garantendo che il viaggio nella “Donna Selvaggia” sia un’esperienza formativa autentica e rigorosa.