Ragusa – L’ingresso di Ragusa si presenta oggi come una giungla di rovi e rifiuti abbandonati. La consigliera comunale Rossana Caruso riapre il dossier su via Capitano Carmelo Salvatore Cascone. Questa arteria strategica accoglie ogni giorno migliaia di cittadini provenienti da Comiso, Vittoria e dagli utenti del vicino Centro commerciale ibleo, in prossimità dell’azienda Tecnomat. Eppure, le condizioni attuali appaiono peggiori rispetto a due anni fa.

La vicenda affonda le radici nel febbraio 2024. In quell’occasione, Caruso presentò un’interrogazione formale per denunciare lo stato di totale abbandono. L’Amministrazione comunale rispose con rassicurazioni scritte. Il Comune garantì l’inserimento della via nei servizi extra di scerbatura ogni due mesi. Tuttavia, i fatti smentiscono clamorosamente quegli impegni. Le nuove immagini mostrano sterpaglie che invadono la carreggiata e aree pericolose per i pedoni.

Il degrado urbano rappresenta una violazione delle norme igienico-sanitarie vigenti. La consigliera Caruso ribadisce che il biglietto da visita della città oggi racconta solo incuria.

L’assenza di manutenzione ordinaria mette a rischio automobilisti e passanti. Rossana Caruso non intende fermarsi alle semplici segnalazioni fotografiche. Caruso annuncia che tornerà a investire formalmente il Consiglio comunale della vicenda, chiedendo spiegazioni sul mancato rispetto degli impegni assunti e sollecitando interventi immediati e verificabili. «Continuerò a monitorare il territorio e a denunciare ogni situazione di degrado. I cittadini meritano risposte, non promesse rimaste sulla carta».