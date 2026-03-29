L’isola si appresta a vivere un colpo di coda invernale inaspettato. Una nuova incursione di aria fredda di matrice artica colpirà l’Italia nelle prossime ore. Questa dinamica alimenterà un profondo vortice ciclonico, un ciclone Mediterraneo, in rapido spostamento verso lo Jonio. Le previsioni confermano il forte maltempo in Sicilia tra martedì 31 marzo e venerdì 3 aprile. La perturbazione sferzerà con particolare intensità i settori meridionali e le zone adriatiche della Penisola.
Il cambio di passo meteorologico diventerà evidente da mercoledì 1 aprile. Le temperature subiranno un deciso calo su tutto il territorio regionale. I venti soffieranno con intensità di burrasca, spirando prevalentemente dai quadranti settentrionali. I mari attorno alle due Isole Maggiori risulteranno molto mossi o agitati. Questo scenario renderà difficili i collegamenti marittimi e richiederà massima prudenza lungo le zone costiere esposte. (Foto sotto di Sicilia in meteo)
L’instabilità atmosferica sarà garantita da isoterme decisamente basse per il periodo. Il modello Gfs prospetta infatti una temperatura di -2/3°C alla quota di 850 hPa. In alta quota, i valori potrebbero scendere fino a -34°C. Queste condizioni favoriranno nevicate insolite fino a quote collinari.
Il vortice ciclonico insisterà sul basso Mediterraneo per almeno quattro giorni consecutivi. L’aria polare continuerà ad alimentare la bassa pressione, mantenendo il contesto marcatamente invernale. Secondo le ultime previsioni meteo che potrebbero comunque subire cambiamenti considerato il lungo lasso di tempo al momento annunciano che l’evoluzione del vortice verso lo Jonio potrebbe causare nubifragi localizzati sui settori orientali dell’isola.
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