Il panorama degli incentivi statali nel 2026 offre opportunità preziose che spesso sfuggono ai radar dei cittadini. Accanto ai sussidi più noti, esiste infatti una galassia di contributi meno richiesti a causa di procedure burocratiche percepite come complesse o di una comunicazione istituzionale carente. Conoscere queste misure può alleggerire sensibilmente il bilancio domestico. Dal risparmio sulla tassa dei rifiuti al sostegno per gli affitti degli under 31, ecco i bonus meno sfruttati ma ancora attivi che ogni contribuente dovrebbe valutare.

Sconto sulla tassa rifiuti: come tagliare la Tari

Molte famiglie ignorano la possibilità di ottenere una riduzione del 25% sulla Tari. Questa agevolazione, pur introdotta nel 2019, è diventata pienamente operativa solo con il DPCM 24/2025. Il beneficio si rivolge ai nuclei già titolari dei bonus sociali per luce e gas. L’accesso dipende dall’Isee: la soglia è fissata a 9.796 euro, ma sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli. In molti Comuni l’applicazione è automatica dopo la presentazione della DSU, grazie allo scambio dati tra Inps e gestori.

Sostegno all’abitare: il bonus affitto per giovani e studenti

I giovani tra i 20 e i 31 anni che scelgono l’indipendenza possono beneficiare di una detrazione Irpef significativa. Se il reddito non supera i 15.493,71 euro, è possibile detrarre il 20% del canone annuo di locazione. Il risparmio fiscale oscilla tra un minimo di 991,60 euro e un tetto di 2.000 euro per quattro anni. Anche gli universitari fuori sede godono di tutele specifiche se l’ateneo dista almeno 100 km dalla residenza. La detrazione spetta anche agli iscritti a conservatori o istituti privati legalmente riconosciuti.

L’efficienza energetica e la qualità della vita passano anche per il Bonus Acqua Potabile e la Domotica. Il primo offre un credito d’imposta del 50% per installare depuratori o gasatori, con massimali fino a 1.000 euro per i privati. Il secondo incentiva l’automazione degli impianti termici per ridurre gli sprechi. La normativa attuale prevede una detrazione del 50% sull’abitazione principale, che scende al 36% per gli altri immobili. Entrambe le misure sono regolate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate e dai decreti del Ministero dell’Ambiente.

Supporto per la terza età e animali domestici

Una novità rilevante riguarda gli over 65 con un Isee inferiore a 16.215 euro. Fino al 31 dicembre 2026, queste persone possono richiedere un rimborso per le spese veterinarie sostenute. Il contributo, gestito direttamente dalle Regioni, varia tra i 200 e i 300 euro annui.