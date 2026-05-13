Una nuova fase di instabilità interesserà la Sicilia nella giornata di giovedì 14 maggio. Secondo le previsioni meteo, le condizioni peggioreranno soprattutto lungo i settori settentrionali e nord-orientali dell’isola, dove sono attese piogge sparse e locali rovesci tra mattina e sera.

Le precipitazioni dovrebbero concentrarsi in particolare tra la fascia tirrenica e le aree joniche settentrionali. Nelle prime ore della giornata saranno possibili fenomeni più frequenti sulle province orientali affacciate sul Tirreno, mentre nel resto della regione il cielo si presenterà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà a persistere soprattutto sulle aree costiere del nord Sicilia, con residui rovesci anche in serata. Situazione più stabile invece sulle province meridionali e interne, comprese le aree del Ragusano, dove sono attese schiarite e condizioni più asciutte.

Le temperature subiranno una diminuzione su gran parte dell’isola, con valori inferiori rispetto ai giorni precedenti. Il calo termico sarà accompagnato da venti moderati provenienti da ovest e nord-ovest, con rinforzi previsti soprattutto sul Canale di Sicilia.

Mari generalmente mossi o molto mossi, in particolare nei tratti esposti ai venti occidentali. Le condizioni potrebbero creare disagi ai collegamenti marittimi minori e alle attività in mare aperto.

Per il territorio della provincia di Ragusa la giornata dovrebbe mantenersi più stabile rispetto alle aree settentrionali dell’isola, anche se non si esclude un aumento della nuvolosità nelle ore centrali.