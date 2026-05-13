Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi sulla strada statale 115, nel territorio di Paceco, in provincia di Trapani. Un motociclista di 40 anni, Luciano Crapisi, residente a Marsala, ha perso la vita dopo uno schianto avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri, l’uomo viaggiava in sella a una moto Ducati quando avrebbe urtato un jersey in cemento posizionato lungo la carreggiata. Dopo l’impatto il mezzo avrebbe preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme alle forze dell’ordine. I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. L’incidente si è verificato lungo la SS115, arteria particolarmente trafficata che collega diversi centri della provincia di Trapani.

La dinamica è in fase di accertamento. Gli investigatori stanno verificando le condizioni del tratto stradale e la presenza della segnaletica collegata al cantiere aperto lungo la statale.

La notizia della morte del quarantenne ha rapidamente raggiunto Marsala, dove Luciano Crapisi era conosciuto anche per il suo lavoro nel settore sanitario. Prestava servizio nel reparto di radiodiagnostica dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani come tecnico radiologo.

Come riferito dall’ASP di Trapani, il professionista lavorava nell’azienda sanitaria dal 2023. Lo scorso primo maggio era stato stabilizzato con contratto a tempo indeterminato.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ore successive all’incidente da colleghi, amici e conoscenti. Forte commozione anche tra il personale sanitario dell’ospedale trapanese.