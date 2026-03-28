Bonus bollette 115€: la data spartiacque e le nuove regole sull’ISEE

L’agevolazione straordinaria sulle bollette elettriche entra ufficialmente nel vivo. Dopo il via libera definitivo di ARERA, lo sconto di 115 euro inizia a comparire nelle fatture dei contribuenti italiani. Tuttavia, l’accesso a questo ristoro non dipende soltanto dalla situazione economica del nucleo familiare. Esiste infatti una data “spartiacque” che definisce la platea dei beneficiari, rendendo i requisiti temporali stringenti quanto quelli reddituali. Capire i meccanismi di erogazione è fondamentale per evitare false aspettative.

Calendario dei rimborsi e meccanismo di accredito

L’accredito del contributo è già iniziato, sebbene la tempistica effettiva vari in base al ciclo di fatturazione dei singoli fornitori. Il sistema opera in totale autonomia. Il bonus compare come una voce distinta e separata in bolletta, facilitando il controllo da parte dell’utente. Una delle caratteristiche più rilevanti riguarda la gestione dell’eccedenza. Se l’importo della fattura è inferiore ai 115 euro, la somma residua non viene persa. Il credito rimanente si scala automaticamente dalle bollette successive fino al totale esaurimento del bonus.

Il vero nodo della questione resta il parametro ISEE. Il diritto allo sconto spetta alle famiglie con un indicatore non superiore a 9.796 euro, soglia che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. Ma il requisito economico deve convivere con quello cronologico. Per ottenere lo sconto straordinario, era necessario risultare già beneficiari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026.

ISEE tardivo: chi rischia di restare escluso

Il rigore della normativa penalizza chi ha regolarizzato la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con ritardo. Chi ha presentato un ISEE valido solo a partire da marzo 2026 resterà escluso dal contributo straordinario, anche se rispetta i limiti di reddito previsti. Il meccanismo di riconoscimento è basato sul flusso automatico dei dati tra INPS e sistema informativo integrato. Pertanto, non è prevista alcuna domanda specifica. Il fornitore applica lo sconto basandosi esclusivamente sulle banche dati già in possesso a fine febbraio.

Questo contributo è pienamente cumulabile con altre agevolazioni fiscali, come i bonus sociali ordinari o le riduzioni sulla TARI. Nel frattempo, si profila all’orizzonte l’ipotesi di un ulteriore bonus da 60 euro per le fasce ISEE fino a 25.000 euro. In questo caso, però, la misura non sarebbe automatica ma legata a iniziative commerciali dei singoli operatori. Per monitorare la propria posizione, è possibile consultare il portale ufficiale della Protezione Civile per le emergenze energetiche o il sito di ARERA.