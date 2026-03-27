L’ondata di maltempo a Ragusa non ha tradito le previsioni, colpendo la provincia con la violenza del vento del ciclone polare Deborah. Fin dalle prime luci dell’alba, raffiche sferzanti stanno martellando il territorio ibleo. Diverse le chiamate al centralino del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa. Le segnalazioni riguardano pali della pubblica illuminazione divelti dal vento, pannelli solari e tegole pericolanti dai tetti e alberi spezzati.

Interventi a Modica, Punta Secca e Ragusa

Le squadre di soccorso sono intervenute a Modica per alcuni pali della rete elettrica pubblica divelti dalle forti raffiche di vento. Situazione analoga a Punta Secca, dove i residenti hanno assistito al crollo di alcuni pali della luce. A Ragusa città e precisamente in viale dei Platani, il vento ha staccato alcuni pannelli fotovoltaici dal tetto di un edificio. Le lastre pesanti sono rimaste in bilico sulla strada sottostante. I Vigili del Fuoco sono sul posto per ancorare i pannelli pericolanti.