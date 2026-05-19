Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina poco dopo le 10 lungo l’autostrada A18 Siracusa-Gela, in prossimità dello svincolo di Rosolini in direzione sud. Il tratto tra Noto e Rosolini è rimasto chiuso fino alle 11.45 per consentire l’intervento dei soccorsi.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato coinvolto un solo veicolo. Le condizioni del conducente non sono state al momento rese note.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del 118. Per le operazioni di emergenza è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata per il trasferimento del ferito.

La chiusura del tratto autostradale ha comportato la gestione del traffico lungo le uscite alternative, con rallentamenti nella fascia interessata tra gli svincoli di Noto e Rosolini. Le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata hanno richiesto l’intervento congiunto delle squadre operative.

Al momento non risultano ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. La Polizia Stradale sta effettuando gli accertamenti per chiarire le cause dell’uscita autonoma del veicolo.

L’area è stata progressivamente riaperta al traffico dopo la conclusione delle attività di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.