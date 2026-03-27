Previsioni meteo verso Pasqua: doppio vortice ciclonico e freddo sull’Italia
L’Italia si prepara a un brusco cambio di scenario meteorologico nel passaggio tra marzo e aprile. Le ultime previsioni meteo confermano infatti l’arrivo di due perturbazioni consecutive. Queste colpiranno la Penisola proprio nella settimana che precede la Pasqua. Il quadro sinottico appare movimentato a causa di una massa d’aria fredda proveniente dal Nord Europa. Questa corrente entrerà direttamente dalla Porta del Rodano già nella giornata di lunedì 30 marzo.
L’assalto polare e il maltempo al Centro-Nord
L’ingresso dell’aria fredda sui mari italiani favorirà la genesi di un profondo vortice depressionario. Le pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna saranno le prime a fare i conti con forti piogge. Successivamente, i temporali si estenderanno rapidamente verso le regioni centrali e il Sud. Martedì 31 marzo il maltempo colpirà duramente la Sardegna e la Sicilia. Le temperature subiranno un calo sensibile, riportando un clima quasi invernale su gran parte del Paese.
Le autorità monitorano con attenzione l’evoluzione dei fenomeni per garantire la sicurezza del territorio. Secondo le direttive del Dipartimento della Protezione Civile, è fondamentale seguire i bollettini ufficiali. L’intensità dei venti potrebbe infatti causare disagi alla circolazione stradale e marittima.
Il rischio Tropical Like Cyclone dal Nord Africa
Il peggioramento non si esaurirà con la prima perturbazione atlantica. Tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, un insidioso vortice risalirà dal Nord Africa. Questo sistema potrebbe evolvere in un TLC, acronimo di Tropical Like Cyclone. Si tratta di un ciclone con caratteristiche simili a quelli tropicali. Le acque dei mari, insolitamente calde, alimenteranno il sistema generando nubifragi e grandinate.
Il rischio di eventi meteo violenti riguarderà soprattutto il Sud Italia. Le correnti umide meridionali struttureranno il vortice in quota. Questo richiamo d’aria instabile favorirà raffiche di vento oltre i 90 km/h.
Il ritorno del sole e dell’Anticiclone delle Azzorre
La doppia spallata del maltempo lascerà spazio a un deciso miglioramento verso il fine settimana. L’Anticiclone delle Azzorre riconquisterà infatti il Mediterraneo in vista della Pasqua, domenica 5 aprile. Questa vasta area di alta pressione garantirà una stabilità atmosferica duratura su tutte le regioni. Il sole tornerà a splendere da Nord a Sud, favorendo le gite fuori porta tradizionali del periodo.
Le temperature segneranno un aumento costante e deciso. I termometri raggiungeranno punte massime di 20 gradi, specialmente nelle zone interne e tirreniche. Il clima tornerà finalmente mite, regalando una domenica di festa all’insegna del bel tempo. La stabilità atmosferica dovrebbe poi accompagnare anche il lunedì dell’Angelo.
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