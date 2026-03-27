Comiso protagonista a Catania: i giovani delegati alla Giornata dei Consigli Comunali

La delegazione di Comiso ha partecipato con entusiasmo alla Giornata Regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi. L’evento si è svolto il 26 marzo presso il Palazzo della Cultura di Catania. Duecento studenti, in rappresentanza delle nove province siciliane, hanno animato il dibattito istituzionale. Per il Comune di Comiso erano presenti i giovani consiglieri degli istituti comprensivi Verga, Pirandello e Bufalino.

Un laboratorio di cittadinanza attiva

L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per l’educazione alla responsabilità civica dei minori. I ragazzi hanno sperimentato direttamente il valore dell’appartenenza alla comunità locale e regionale. Partecipare ai processi decisionali permette infatti ai giovani di comprendere i propri diritti e doveri. Essere “cittadini del proprio tempo” significa oggi saper rispondere alle sfide della sostenibilità e della tecnologia.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino, ha sottolineato l’importanza di questo percorso. “È nostro dovere di amministratori prenderci cura di chi costruirà il futuro della legalità”, ha dichiarato l’esponente della giunta. Gli adulti devono infatti accompagnare i ragazzi verso una consapevolezza politica e sociale matura. Questo approccio favorisce il rispetto del prossimo e la cura del bene comune nel lungo periodo.

Il ruolo delle scuole e delle istituzioni

Il successo della giornata nasce da una fitta rete di collaborazione tra scuola e territorio. L’Assessore ha rivolto un ringraziamento speciale ai docenti dei tre istituti coinvolti nel progetto. Un plauso particolare è andato al professor Giuseppe Adernò, storico Preside e coordinatore del CCDR. Il suo lavoro di coordinamento ha reso possibile l’organizzazione di un evento definito memorabile dai partecipanti.