Marina di Ragusa si prepara a ospitare un nuovo appuntamento con la sostenibilità. Sabato 28 marzo 2026, la centralissima Piazza Duca degli Abruzzi accoglie l’evento GAS in Piazza. Dalle 10:00 alle 14:00, i cittadini potranno riscoprire il valore del consumo consapevole attraverso il contatto diretto con i produttori. L’iniziativa, curata dal Gas Mazzarelli, trasforma lo spazio urbano in un laboratorio di economia civile. Non si tratta di una semplice fiera. Il mercato rappresenta infatti un presidio di resistenza contadina e artigianale.

L’offerta commerciale di questo sabato punta tutto sulla filiera corta siciliana. Tra i banchi spiccano le farine di grani antichi e la pasta lavorata secondo antiche tradizioni. I visitatori troveranno frutta e verdura di stagione appena raccolta nelle campagne iblee. Non mancano le eccellenze del territorio come l’olio extravergine, il vino e il miele locale.

Il settore dell’artigianato completa l’esperienza con creazioni fatte a mano uniche. Saranno presenti gioielli, giochi per l’infanzia e prodotti naturali per la cura della persona. Ogni espositore condivide con il pubblico la storia del proprio lavoro. Questo dialogo ristabilisce un equilibrio necessario tra consumatore e territorio. La scelta di produrre nel rispetto della terra definisce questi professionisti come veri attori del cambiamento sociale.

Il progetto del Gas Mazzarelli vanta ormai una storia consolidata nel territorio ragusano. Cecilia Tumino, past president dell’associazione, sottolinea la crescita costante del gruppo. “Il nostro modello di consumo consapevole prende sempre più corpo”, dichiara la referente. Nel 2022, il gruppo ha collaborato con l’Università di Palermo per il convegno sulla food democracy.

Quella ricerca scientifica trova oggi applicazione pratica tra i banchi di Piazza Duca degli Abruzzi. I piccoli cambiamenti che partono dal basso influenzano infatti le abitudini collettive. Partecipare al GAS significa sostenere pratiche sociali virtuose e durature