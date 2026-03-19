Ragusa – Sabato 21 marzo 2026 alle ore 16.00 presso la Sala Picchio Verde di Vittoria, S.S. 115, Vittoria-Gela km 3, si terrà l’Assemblea degli associati

dell’Avis Provinciale di Ragusa sul tema: “L’etica scelta di vita – Il dono è responsabilità”.

L’evento sarà l’occasione per fare il punto sui risultati di missione attraverso la relazione del Consiglio che sarà esposta dal presidente provinciale, dott. Salvatore Poidomani.

Delegate e delegati, dirigenti associativi, rappresentanti istituzionali e delle altre realtà associative operanti nel territorio si confronteranno sui temi che rivestono grande interesse non solo per l’Associazione ma anche per la comunità: il dono del sangue, la cultura della solidarietà, l’educazione alla responsabilità civica e alla cittadinanza attiva, nell’ottica di perseguire un rafforzamento della visione dell’AVIS del futuro. L’assise sarà chiamata anche ad approvare i bilanci e a nominare i delegati per le assemblee dei livelli associativi regionale e nazionale.

L’Avis in provincia di Ragusa continua a conseguire ottimi risultati per quanto riguarda sia il numero dei donatori che il numero delle donazioni,

confermandosi come un soggetto fondamentale del sistema trasfusionale ibleo e contribuendo ad assicurare la soddisfazione del fabbisogno di sangue sia nell’ambito dell’ASP di Ragusa sia relativamente agli obiettivi assegnati dalla programmazione regionale.