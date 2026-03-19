Modica – Il salotto culturale di Modica si tinge di nuove sfumature con il terzo appuntamento di “AperiTé”, l’iniziativa che coniuga il piacere del dibattito letterario all’atmosfera intima di un tè pomeridiano. Domenica 22 marzo, alle ore 17:00, lo spazio di @raromodica_ aprirà le porte per un incontro dedicato a una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea.

A guidare il pubblico tra le pagine sarà Itria Schembari, che si definisce “lettrice per necessità”. Non una semplice analisi accademica, dunque, ma un racconto appassionato nato dal bisogno viscerale di esplorare il mondo attraverso i libri. Al centro della discussione ci sarà “Nella carne”, l’opera di David Szalay che scava senza filtri nelle pieghe dell’esistenza umana. L’opera racconta la parabola di István, un giovane ungherese di umili origini, la cui crescita si snoda attraverso un percorso fatto di esperienze sessuali, momenti di violenza e una profonda solitudine. L’inerzia del vivere: la storia di István è quella di un uomo a cui le cose “succedono”, con la stessa ineluttabilità della pioggia.

Il protagonista si muove nel mondo senza grandi ambizioni o bussole morali, trascinato da un desiderio istintivo e da un senso del dovere vissuto con estrema accondiscendenza.

Szalay descrive come gli eventi segnino la vita di István quasi a sua insaputa, influenzando il suo rapporto con la realtà in modo silenzioso ma indelebile.La forza di “AperiTé” risiede nella sua formula: trasformare lo spazio pubblico in un salotto di casa. Mentre si discute dei temi crudi del romanzo, i partecipanti potranno gustare un tè accompagnato da torte e biscotti artigianali, favorendo lo scambio spontaneo di opinioni.

Dettagli dell’evento:

Quando: Domenica 22 marzo, ore 17:00.

Dove: Raro Modica.

Ingresso al dibattito: Libero.

Costo della consumazione (tè e dolci): 10 euro. Data la natura intima dell’evento e il numero limitato di posti disponibili, la prenotazione è raccomandata. È possibile riservare un posto contattando il numero +39 331 9515301.