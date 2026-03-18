Modica – “Sono in servizio a Palazzo San Domenico due nuovi funzionari. Si tratta di due figure di elevata qualificazione: la dottoressa Maria Grazia Occhipinti e il dottor Federico Testa”. Lo annuncia il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto. “Sono stati assunti attraverso la procedura concorsuale RIPAM – aggiunge il sindaco di Modica – destinata all’assunzione di funzionari CapCoe (Capacità e Coesione) e si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, a totale carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Attraverso una nuova procedura concorsuale, entreranno prossimamente a far parte dell’organico apicale di Palazzo San Domenico altri due funzionari inseriti nell’area tecnica dell’ente”.