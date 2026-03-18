Pozzallo – Pozzallo ha ospitato una giornata di grande partecipazione e confronto promossa dalla Cna territoriale e dalla Cna Pensionati di Ragusa, che ha visto protagonisti rappresentanti territoriali, regionali e nazionali in un doppio appuntamento dedicato al valore sociale dell’associazione di categoria e al rafforzamento della sua presenza sul territorio.

La mattinata si è aperta presso la Società operaia di Mutuo soccorso con il seminario sull’area sociale della Cna, introdotto dal segretario territoriale Cna Pensionati Giovanni Brancati e dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, che ha portato il saluto istituzionale.

A seguire, gli interventi del segretario territoriale Cna Ragusa Carmelo Caccamo, del vicepresidente nazionale Cna Pensionati Antonino Finocchiaro, del componente della direzione nazionale Giuseppe Cascone, del segretario regionale Cna Pensionati Sicilia Mario Filippello, e del direttore territoriale del patronato Epasa-Itaco Ragusa, Franco Spadaro. In collegamento video, sono intervenuti anche il direttore nazionale del patronato Valter Marani e il direttore nazionale del Caf Cna Roberto Vitale, seguiti dal referente territoriale Caf Cna Ragusa, Marco Battaglia, e dal referente Cna Pensionati Siracusa, Giuseppe Gianninoto.

Un dibattito ricco, partecipato e concreto, che ha messo a fuoco i bisogni di pensionati e cittadini, con un obiettivo condiviso: migliorare la qualità dei servizi e della rappresentanza nel territorio ibleo. A chiudere la prima parte dei lavori, l’intervento del segretario nazionale Cna Pensionati, Mario Pagani, che ha sottolineato l’importanza di una rete territoriale attiva e inclusiva.

Nel pomeriggio, la seconda parte della giornata ha visto la riunione della presidenza territoriale allargata della Cna Pensionati di Ragusa, con i saluti del presidente territoriale Cna Pensionati Giuseppe Distefano e del presidente Cna territoriale Ragusa Giampaolo Roccuzzo che ha dichiarato: «Questa giornata rappresenta un punto di svolta per la nostra presenza a Pozzallo.

Cna è casa per artigiani, commercianti, pensionati e cittadini. Con l’apertura della nuova sede vogliamo essere ancora più vicini alle persone e alle imprese». In collegamento video sono intervenuti anche il segretario regionale Cna Sicilia Piero Giglione e il presidente regionale Filippo Scivoli, mentre il segretario regionale Cna Pensionati Mario Filippello e il segretario nazionale Mario Pagani hanno concluso i lavori con un messaggio di fiducia e visione.

La giornata si è chiusa con l’inaugurazione ufficiale della nuova sede Cna di Pozzallo, in via dell’Arno 1, angolo via Mazzini, alla presenza del sindaco Roberto Ammatuna e di tutto il gruppo dirigente. Un nuovo punto di riferimento per il territorio, pensato per accogliere, ascoltare e costruire insieme progetti e opportunità. Una giornata intensa, partecipata e ricca di contenuti, che conferma la volontà della Cna di ampliare la propria presenza e rafforzare il legame con le comunità locali.