Modica – Incidente stradale oggi all’incrocio tra via San Giuliano e via Cozzo Rotondo, proprio nei pressi dell’isola spartitraffico che regola la circolazione nell’area. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, una vettura e un motociclo sono entrati in collisione per cause in corso di accertamento.

L’urto è stato sufficiente a sbalzare dalla sella il giovane centauro, facendolo rovinare violentemente sul manto stradale a pochi metri dal proprio mezzo. Immediata la reazione dei passanti e degli altri automobilisti, che si sono subito fermati per prestare i primi soccorsi al ragazzo rimasto a terra. Il giovane non avrebbe riportato ferite gravi, cavandosela con un grande spavento e qualche escoriazione. Il traffico ha subito rallentamenti.