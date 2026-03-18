Il sostegno alle famiglie con figli piccoli si conferma un pilastro del welfare anche per l’anno in corso. Il Bonus Asilo Nido rappresenta un aiuto concreto per abbattere le rette scolastiche, ma attenzione: il contributo non è uguale per tutti e, soprattutto, segue una logica di rimborso a sportello fino a esaurimento fondi.
Il valore del bonus: quanto puoi recuperare?
L’entità del rimborso dipende direttamente dalla situazione economica del nucleo familiare, calcolata tramite l’ISEE minorenni. È fondamentale avere l’attestazione aggiornata per non scivolare nella fascia di rimborso minima.
Ecco il riparto degli importi per il 2026:
- Fascia ISEE Bassa: Rimborso fino a 3.000 euro annui (circa 272 euro al mese).
- Fascia ISEE Media: Contributo fino a 2.500 euro annui (circa 227 euro al mese).
- Fascia ISEE Alta (o senza ISEE): Rimborso base di 1.500 euro annui (circa 136 euro al mese).
Il denaro viene accreditato dall’INPS direttamente sul conto corrente del genitore che effettua materialmente il pagamento delle rette.
Procedura di domanda: attenzione ai dettagli
La richiesta va inoltrata esclusivamente per via telematica. Tuttavia, presentare la domanda è solo il primo passo: per ottenere lo sblocco dei pagamenti, è necessario caricare mensilmente le fatture quietanzate che attestino l’avvenuto pagamento della retta.
Il rischio “esaurimento fondi”: Poiché i rimborsi vengono erogati in base all’ordine cronologico di presentazione, accumulare ritardi o commettere errori nell’inserimento dei dati può comportare la perdita del beneficio per l’annualità in corso.
Domanda INPS: come evitare lo stress digitale
Sebbene la procedura possa essere gestita in autonomia tramite il portale INPS, molti genitori trovano il sistema poco intuitivo. Tra difficoltà di accesso con le identità digitali (SPID o CIE) e caricamenti di documenti che non vanno a buon fine, il rischio di “impazzire” davanti allo schermo è reale.
La soluzione assistita: Per chi preferisce evitare complicazioni o non possiede uno SPID attivo, la strada più semplice resta quella dei CAF e dei patronati. Questi enti offrono supporto professionale per:
- L’invio corretto della domanda iniziale.
- Il caricamento periodico delle ricevute sul portale.
- La gestione delle eventuali anomalie burocratiche.
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