Settimana cruciale per le famiglie beneficiarie dell’Assegno Unico. Oltre al versamento della quota ordinaria del mese, l’INPS ha dato il via a una massiccia operazione di conguaglio, aggiornando progressivamente i fascicoli previdenziali dei cittadini. L’obiettivo è allineare le somme erogate provvisoriamente a quelle effettivamente spettanti sulla base dei dati più recenti.

Il calendario dei pagamenti: le date da segnare

I sistemi informatici dell’istituto sono in piena attività e le date di accredito stanno comparendo a macchia d’olio sui portali dei beneficiari. Dopo i primi pagamenti registrati ieri, 17 marzo, il calendario prevede una tabella di marcia serrata:

Oggi, 18 marzo: è la data di valuta per una vasta platea di utenti.

è la data di valuta per una vasta platea di utenti. 19 e 20 marzo: attesi i flussi di pagamento per chiudere la settimana, completando l’erogazione sia delle rate correnti che degli arretrati calcolati.

Il “rebus” dei conguagli: promessi o liquidati?

Molti utenti hanno segnalato una discrepanza tra la cifra totale indicata nel fascicolo e quanto effettivamente accreditato sul conto corrente. È fondamentale distinguere tra due stati della pratica:

Somme liquidate: sono gli importi associati a una data di pagamento certa. Solo questi rappresentano denaro già trasferito o in arrivo immediato. Somme calcolate (o “promesse”): il totale che appare nel sistema comprende spesso anche i conguagli maturati che l’INPS ha già riconosciuto ma non ancora messo in pagamento.

La verifica rapida: per capire quanto resta da incassare, basta sommare gli accrediti già datati e sottrarli dal “totale conguaglio” mostrato nel fascicolo. Se il saldo è positivo, significa che l’INPS deve ancora emettere una o più tranche di pagamento.

Perché alcuni pagamenti slittano?

Non tutti i beneficiari vedranno la chiusura della pratica entro fine marzo. L’erogazione dei conguagli non è simultanea per tutta Italia, ma segue la velocità di lavorazione delle singole sedi territoriali e la disponibilità dei provvedimenti di spesa.

Alcune somme aggiuntive potrebbero quindi essere spalmate su tranche successive, arrivando nei primi giorni di aprile. L’invito agli utenti è quello di monitorare costantemente la propria area riservata, poiché gli aggiornamenti avvengono in tempo reale.