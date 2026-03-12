Non si arresta la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti in Italia ed in particolare in Sicilia. La nuova ondata di rincari, alimentata dalle forti tensioni geopolitiche nel Golfo, sta spingendo le quotazioni alla pompa verso soglie critiche. Secondo le ultime rilevazioni della Staffetta Quotidiana basate sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio ha subito l’impennata più significativa, superando stabilmente la quota psicologica dei due euro.

I numeri della crisi: i prezzi medi nazionali

Le medie calcolate su circa 20.000 impianti evidenziano un aumento generalizzato su tutti i prodotti:

Benzina (Self): Sale a 1,811 €/litro (+9 millesimi). Le “pompe bianche” riescono a contenere il prezzo a 1,794 €, mentre i grandi marchi si attestano su 1,813 €.

Sale a (+9 millesimi). Le “pompe bianche” riescono a contenere il prezzo a 1,794 €, mentre i grandi marchi si attestano su 1,813 €. Diesel (Self): È il dato più allarmante con una media di 2,030 €/litro (+17 millesimi). Anche nei distributori indipendenti è difficile scendere sotto i 2,011 €.

È il dato più allarmante con una media di (+17 millesimi). Anche nei distributori indipendenti è difficile scendere sotto i 2,011 €. Servito: Le cifre diventano proibitive per chi non usa il self-service. La benzina tocca quota 1,947 €/litro, mentre il gasolio balza a 2,159 €/litro.

Carburante Prezzo Medio (Self) Prezzo Medio (Servito) Benzina 1,811 €/l 1,947 €/l Diesel 2,030 €/l 2,159 €/l GPL – 0,704 €/l Metano – 1,494 €/kg

Il prezzo di benzina e diesel in Sicilia

Per quanto riguarda invece la Sicilia, il prezzo medio del diesel self service è di 2.047 euro al litro. La benzina self è invece a 1.832 euro al litro, mentre per quanto riguarda Gpl e metano sono rispettivamente a 0.762 euro e 1.775 euro.

Autostrade: listini da record

Viaggiare in autostrada diventa un lusso. I prezzi rilevati lungo la rete superano abbondantemente le medie urbane, con il gasolio servito che arriva a sfiorare i 2,35 €/litro. Anche per la benzina self in autostrada si pagano in media 1,902 €/litro.

Le cause: mercati e raffinazione

Dietro questi numeri c’è una fiammata del mercato dei prodotti raffinati nel Mediterraneo. Alla chiusura delle contrattazioni di ieri, il diesel ha segnato un incremento di ben 52 euro per mille litri, attestandosi a 820 euro, mentre la benzina è salita a 621 euro (+32 euro). Considerando il peso delle accise, lo Stato incassa attualmente circa 1,29 € per ogni litro di benzina e 1,49 € per ogni litro di gasolio.