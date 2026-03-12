Ragusa – Raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare su flussi migratori e natalità. Sono aperti i termini per la sottoscrizione della proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Remigrazione e riconquista: Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istituzione del programma nazionale di remigrazione e di un fondo per la natalità italiana”.

L’iniziativa, depositata presso la Corte di Cassazione il 16 gennaio 2026 e annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17/01/2026 (Id iniziativa: 5700000), mira a introdurre nuove norme in materia di gestione dei flussi migratori e politiche di sostegno alla natalità.

I cittadini residenti a e iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ragusa possono apporre la propria firma presso la Segreteria Generale del Comune, Corso Italia n. 72 (Secondo piano – Stanza 10) dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì (pomeriggio) dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Per la sottoscrizione in presenza è obbligatorio presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido. In alternativa, per favorire la massima partecipazione, è possibile firmare digitalmente (tramite SPID o CIE) collegandosi direttamente al portale del Ministero della Giustizia