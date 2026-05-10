A Modica nasce un nuovo progetto di solidarietà dedicato alle future mamme e alle famiglie in condizioni di fragilità. L’iniziativa, denominata “Madrina della Culla”, è stata presentata in occasione della Festa della Mamma e punta a creare una rete di sostegno attraverso donazioni simboliche e materiali.

Il progetto è promosso dall’associazione sociale “Lo Scontrino Sospeso”, realtà già attiva sul territorio con interventi a supporto di famiglie, minori e persone in difficoltà economica. L’obiettivo è rafforzare le attività di assistenza già avviate, ampliando la rete di aiuto rivolta soprattutto a mamme e bambini.

L’iniziativa è stata ideata da Alessia Sudano e Sonia Giurdanella. Proprio la vicepresidente ha avviato simbolicamente il progetto donando la culla della propria figlia ormai adulta, un gesto definito dagli organizzatori come rappresentativo del passaggio di cura tra generazioni.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, “Madrina della Culla” si basa su un sistema di donazioni che comprende oggetti legati alla nascita e alla prima infanzia. Non si tratta solo di beni materiali, ma anche di elementi con valore affettivo e simbolico, pensati per accompagnare le future madri in un percorso di sostegno emotivo e pratico.

Il progetto si inserisce nelle attività già portate avanti dall’associazione sul territorio di Modica, che negli ultimi mesi ha distribuito beni di prima necessità e fornito supporto a nuclei familiari in difficoltà. L’iniziativa punta a consolidare una rete di solidarietà continuativa.

La presidente Alessia Sudano ha spiegato che il progetto nasce con l’obiettivo di evitare situazioni di isolamento sociale: “Ogni culla donata rappresenta una storia e un nuovo inizio per chi riceve aiuto”.

Le adesioni e le informazioni operative per partecipare al progetto sono disponibili attraverso i canali ufficiali dell’associazione.