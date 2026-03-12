Scicli – Un lungo nastro d’asfalto e sentieri che separa il cuore del barocco siciliano dalle coste oceaniche della Galizia. È questa la sfida che il prossimo 16 marzo vedrà protagonista Antonio Giannone, 26enne sciclitano di professione fotografo e videomaker. Non si tratta di una semplice vacanza, ma di una vera e propria spedizione umana e documentaristica: quattromila chilometri da percorrere interamente a piedi.

L’impresa, che dovrebbe concludersi nell’arco di circa sei mesi, vedrà Antonio attraversare tre nazioni: Italia, Francia e Spagna. Il piano di viaggio è un mosaico di percorsi storici e fede.

Antonio affronterà l’Europa con l’essenziale, alternando il riparo della propria tenda all’accoglienza degli ostelli per pellegrini. Ma il suo viaggio avrà anche un’importante anima digitale: da professionista dell’immagine, trasformerà il cammino in un progetto documentaristico a tappe.

“Due anni fa l’ho detto per scherzo. “E se andassi a Santiago de Compostela, a piedi… da casa mia?” Da Scicli sono quasi 4000km. Partendo dalla Sicilia dovrò attraversare l’Italia da sud a nord, la Francia e la Spagna, fino a toccare l’oceano atlantico. Ho pianificato, organizzato, preparato attrezzatura, mi sono allenato, ci ho pensato e ripensato, ma ora è giunto il momento di partire. Tra una settimana chiuderò la porta di casa, prenderò lo zaino e inizierò a camminare. Non so se ce la farò, se il corpo reggerà o se sarà la testa a mollare. Quello che so è che aspetto questo momento ormai da troppo tempo e adesso sta per diventare realtà. Ci vediamo sul cammino”.

“Questo viaggio è un’esperienza di ricerca personale e narrativa,” spiega il giovane sciclitano. “Il mio obiettivo è raccontare la lentezza di un’Europa che si svela passo dopo passo, collegando idealmente la Sicilia all’Oceano Atlantico attraverso scatti e video quotidiani.”

Per chi volesse seguire i suoi passi, Antonio condividerà riflessioni e immagini in tempo reale sul proprio profilo Instagram @camminanto_, trasformando i suoi follower in compagni di viaggio virtuali lungo i sentieri del continente.