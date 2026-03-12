Modica – “La cosa più bella che possa capitarti è guardare l’altro negli occhi e riconoscerti.” È con questo spirito di condivisione e di valori comuni che l’associazione Scontrino Sospeso annuncia il rinnovo del proprio direttivo, una squadra che continuerà a guidare l’associazione nel percorso di solidarietà e impegno sociale portato avanti sul territorio.

Alla guida dell’associazione viene riconfermata la presidente Alessia Sudano, affiancata dalla vicepresidente Sonia Giurtarella. Confermati anche Valentina Baglieri nel ruolo di segretaria e Giorgio Moncada come tesoriere. Nel direttivo continua inoltre il suo impegno il consigliere Claudio Fidone.

A rafforzare la squadra arrivano due nuove figure di rilievo, che porteranno competenze e professionalità utili allo sviluppo delle attività associative: la dottoressa Evelyn Terranova e l’avvocato Fabio Borrometi.

Il nuovo direttivo lavorerà in maniera sinergica per attivare procedure strutturate di progettazione e ricerca fondi, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare i diversi progetti sociali promossi dall’associazione e rafforzare ulteriormente la rete di solidarietà costruita negli anni.

Tra le novità introdotte vi è anche la figura degli associati professionisti, soci che metteranno a disposizione dell’associazione le proprie competenze specifiche per sostenere e qualificare le attività progettuali, contribuendo alla crescita e alla solidità delle iniziative future.

Viene inoltre confermato il socio onorario Francesco Zocco, figura simbolica e affettiva per l’associazione, che continua a rappresentare uno dei valori più autentici di partecipazione e comunità.

Un ringraziamento speciale va anche alle volontarie che con impegno e generosità sostengono quotidianamente le attività dell’associazione: Oriana Vindigni, Antonella Minardo, Carmela Basile e Gloria Poidomani, presenza costante e preziosa nelle iniziative di solidarietà portate avanti sul territorio.

In sei anni di attività, Scontrino Sospeso ha dimostrato una grande determinazione e una presenza concreta sul territorio, diventando un punto di riferimento per molte famiglie e per chi si trova in situazioni di difficoltà. L’associazione ha promosso numerose iniziative solidali, interventi di sostegno e progetti di aiuto concreto, costruendo nel tempo una rete di solidarietà fatta di cittadini, volontari e attività commerciali.

Particolarmente significativa è stata la capacità di intervenire con tempestività nelle situazioni di emergenza, come nel caso del sostegno alle popolazioni sfollate e, non da ultimo, dell’intervento incisivo e immediato a favore della popolazione di Niscemi, dimostrando ancora una volta la vicinanza dell’associazione ai bisogni reali delle comunità.

Questo percorso ha consolidato nel tempo la presenza di Scontrino Sospeso come una realtà solida, riconosciuta e profondamente radicata nel territorio, capace di trasformare la solidarietà in azioni concrete e di generare un impatto sociale significativo.

Il rinnovato direttivo si prepara così ad affrontare questa nuova fase con entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio, con l’obiettivo di continuare a far crescere l’associazione e di rafforzare il suo ruolo di riferimento nel campo della solidarietà e dell’impegno sociale.

Perché la vera forza di una comunità nasce proprio da questo: riconoscersi negli stessi valori e lavorare insieme per il bene di tutti.