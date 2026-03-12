Le previsioni delle scorse ore trovano conferma nelle ultime scansioni satellitari: il pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo 2026, segna un brusco cambio di passo meteorologico per l’Isola. L’instabilità di stampo termoconvettivo, tipica della mezza stagione, sta prendendo vigore nelle zone interne, ma nelle prossime ore il fronte piovoso è destinato a raggiungere anche la provincia di Ragusa.
Temporali pomeridiani e rischio grandine
Il cuore dell’instabilità colpirà principalmente l’entroterra siciliano. Lo sviluppo di imponenti cumulonembi darà origine a:
- Rovesci intensi e veloci temporali, caratterizzati da una forte scarica elettrica.
- Possibili grandinate locali, dovute ai forti contrasti termici in quota.
- Sconfinamenti costieri: Sebbene il “clou” dei fenomeni sia previsto all’interno, piogge e raffiche di vento potrebbero spingersi fino ai litorali orientali.
Temperature, venti e mari
La situazione climatica attuale vede un generale assestamento dei valori:
- Temperature: Si registra già una lieve flessione delle massime.
- Venti: Deboli o moderati, con direzioni variabili influenzate dai nuclei temporaleschi in transito.
- Mari: Condizioni di mare mosso o poco mosso sui bacini principali, mentre il Basso Tirreno si manterrà quasi calmo, riparato dalle correnti.
Tendenza Weekend: in arrivo una perturbazione atlantica
Se la giornata odierna è segnata da instabilità “mordi e fuggi”, lo scenario per i prossimi giorni appare più severo. Da domani, venerdì 13 marzo, è atteso un calo termico più marcato, preludio a un peggioramento strutturale.
Per il fine settimana, infatti, i modelli meteorologici indicano l’arrivo di una vasta perturbazione atlantica che porterà piogge più diffuse e persistenti su tutta la regione, mettendo fine a questa breve fase di variabilità.
