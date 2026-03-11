Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato il bando di gara relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e degli spazi ad essa collegati. L’iniziativa, formalizzata con la determina a contrarre n. 1128 del 27/02/2026, mira a migliorare la sicurezza e la qualità del transito veicolare e pedonale in tutto il territorio comunale.

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, mediante procedura aperta svolta interamente in modalità telematica. Al fine di garantire la massima celerità, l’Amministrazione applicherà l’istituto dell’inversione procedimentale, procedendo all’esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le proprie offerte entro il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 26 marzo 2026. La procedura è gestita tramite la piattaforma e-procurement accessibile all’indirizzo: https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/

Si può prendere visione del bando e della relativa documentazione sul sito del Comune di Ragusa.