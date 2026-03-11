Modica – Prosegue l’attività di controllo e contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti nel territorio comunale. Nei giorni scorsi, nell’ambito di specifici servizi predisposti dall’ assessore all’ambiente, Samuele Cannizzaro con l’ausilio della Polizia Locale, sono state accertate numerose violazioni al Testo Unico Ambientale nella zona di contrada Ciarciolo a Marina di Modica e nell’area ASI, siti recentemente interessati da interventi di bonifica da parte dell’Ufficio Ecologia del Comune.

Le attività di monitoraggio, effettuate anche attraverso appostamenti in diversi orari della giornata e nelle ore notturne da parte della sezione di polizia giudiziaria della Polizia Locale, hanno consentito di individuare diversi soggetti responsabili dell’abbandono di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non. Alcuni di questi, anche residenti nei comuni limitrofi, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria competente con denuncia per reati di natura penale.

L’amministrazione comunale ricorda che l’abbandono dei rifiuti costituisce nella maggior parte dei casi reato penale, oltre che violazione amministrativa. Per i privati sono previste ammende che vanno da 1.500 a 18.000 euro, mentre nel caso di imprese la normativa prevede l’arresto da sei mesi a due anni e ammende comprese tra 3.000 e 27.000 euro.

In alcune circostanze sono inoltre previste sanzioni accessorie come il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo utilizzato per l’abbandono. Nei casi di abbandono di rifiuti pericolosi è previsto anche l’arresto in flagranza. «La difesa del nostro territorio passa anche attraverso un’azione ferma e costante contro chi deturpa l’ambiente», dichiara il Sindaco, Maria Monisteri. «Ringrazio la Polizia Locale e gli uffici comunali per il lavoro che stanno svolgendo.

L’amministrazione continuerà a investire in controlli e bonifiche per garantire il rispetto delle regole e la tutela del decoro della città». Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro, che sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel contrastare un fenomeno purtroppo ancora diffuso. «Stiamo portando avanti un lavoro costante fatto di bonifiche, controlli mirati e attività di prevenzione. Il nostro obiettivo è chiaro: debellare definitivamente l’abbandono dei rifiuti e tutelare il nostro territorio.

A chi continua a sporcare diciamo con chiarezza che i controlli saranno sempre più serrati e che non esiteremo ad applicare tutte le sanzioni previste dalla legge». L’amministrazione comunale continuerà nelle prossime settimane con ulteriori controlli nelle aree maggiormente esposte al fenomeno, proseguendo parallelamente le attività di bonifica e sensibilizzazione dei cittadini sul rispetto dell’ambiente.