Le zeppole di San Giuseppe al forno sono il dolce simbolo della Festa del Papà, celebrata il 19 marzo. Originarie della Campania, queste delizie si sono diffuse in tutta Italia, conquistando con la loro forma elegante, la crema pasticcera profumata e l’immancabile amarena sciroppata. La versione al forno è più leggera rispetto a quella fritta, ma altrettanto golosa e scenografica. Ecco la ricetta passo passo per prepararle in casa senza errori.

Ingredienti per 6 zeppole

Per la pasta choux:

120 g di acqua

60 g di burro

75 g di farina 00

2 uova medie (circa 100 g)

1 pizzico di sale

Per la farcitura:

350 g di crema pasticcera

Amarene sciroppate

Zucchero a velo q.b.

Preparazione passo passo

1. Pasta choux perfetta

Porta a bollore acqua, burro e sale. Versa la farina tutta in una volta e mescola energicamente finché l’impasto si stacca dalle pareti. Lascia intiepidire e aggiungi le uova una alla volta, solo quando il precedente è ben assorbito.

2. Formatura e cottura

Trasferisci l’impasto in una sac à poche con bocchetta a stella. Forma le zeppole su una teglia rivestita di carta forno. Cuoci in forno ventilato:

200 °C per 15 minuti

poi 190 °C per altri 10 minuti A fine cottura, non aprire subito il forno: lascia lo sportello semiaperto con un mestolo per evitare che si sgonfino.

3. Farcitura tradizionale

Prepara la crema pasticcera (o usa quella già pronta). Farcisci le zeppole con un ciuffo di crema usando la sac à poche. Aggiungi un’amarena sciroppata al centro. Spolvera con zucchero a velo.