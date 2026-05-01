La campagna elettorale a Ispica entra nel vivo con la presentazione ufficiale della candidatura Tonino Cafisi Ispica a sindaco. Durante il comizio tenutosi ieri sera, 30 aprile, nella piazza principale della città, il candidato ha delineato le priorità del suo progetto amministrativo. L’evento ha visto la partecipazione dei vertici regionali e nazionali del centrodestra, consolidando l’appoggio di una coalizione formata da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e la lista civica dedicata al candidato.

Alla manifestazione hanno preso parte figure di rilievo come il senatore Salvo Sallemi, l’onorevole Giorgio Assenza e il coordinatore provinciale Giovanni Moscato. Durante il suo intervento, Cafisi ha illustrato i punti cardine della sua proposta, affiancato dagli assessori designati che hanno approfondito le deleghe tecniche. Il focus della serata è stato incentrato sulla necessità di un cambio di passo per la gestione della città iblea.

I punti programmatici e il sostegno dei vertici nazionali

La candidatura Tonino Cafisi Ispica si poggia su un programma che tocca cinque aree tematiche fondamentali: il rilancio economico, il potenziamento dei servizi pubblici, le politiche sociali, la tutela del patrimonio culturale e una nuova pianificazione urbana. “La candidatura di Tonino Cafisi ha generato grande entusiasmo – dice il senatore Sallemi, vicecapogruppo di FDI a Palazzo Madama – e la forza del programma e della squadra è evidente e darà a Ispica lo slancio per affrontare il futuro”.

La coalizione punta su una visione di sviluppo che integri la valorizzazione ambientale con la crescita delle attività produttive locali. Secondo quanto emerso dagli interventi, gli assessori designati hanno già iniziato a lavorare su progetti concreti per rispondere ai bisogni definiti come “reali” dalla comunità ispicese. La compattezza dei partiti a sostegno di Cafisi è stata indicata come un elemento di stabilità per la futura amministrazione comunale.

Il contesto politico e amministrativo a Ispica

Ispica rappresenta uno dei centri nevralgici della politica provinciale ragusana, con un’economia storicamente legata all’agricoltura di qualità e a un turismo in forte crescita grazie al patrimonio tardo-barocco e alle spiagge di Santa Maria del Focallo. Le dinamiche elettorali cittadine riflettono spesso i pesi politici regionali, rendendo il voto ispicese un test significativo per le forze di governo. Negli ultimi anni, la città ha affrontato sfide legate al risanamento finanziario e all’efficientamento dei servizi di raccolta rifiuti.

La competizione elettorale si preannuncia accesa, con diverse formazioni in campo che si contendono la guida del Palazzo di Città.