L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ufficializzato il calendario relativo ai pagamenti INPS maggio 2026. Il piano di erogazione riguarda le pensioni, la NASpI, l’Assegno Unico Universale, l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). Per i pensionati che ricevono l’accredito su conto corrente bancario o postale, la valuta sarà disponibile da lunedì 4 maggio, primo giorno bancabile del mese.

Per coloro che ritirano l’assegno in contanti presso gli uffici postali, vige la consueta turnazione alfabetica consigliata per evitare assembramenti. Il calendario suggerito parte sabato 2 maggio per i cognomi dalla A alla B (apertura mattutina) e prosegue lunedì 4 maggio (C-D), martedì 5 maggio (E-K), mercoledì 6 maggio (L-O), giovedì 7 maggio (P-R) fino a concludersi venerdì 8 maggio per i cognomi dalla S alla Z. Si ricorda che il prelievo in contanti è limitato a un massimo di 1.000 euro netti.

Calendario per Assegno Unico, NASpI e Carta Acquisti

Le famiglie beneficiarie dell’Assegno Unico Universale riceveranno gli accrediti in due finestre temporali distinte. Tra il 20 e il 21 maggio il pagamento arriverà a chi non ha subito variazioni di importo o nucleo familiare. Per le nuove domande o per chi presenta un ISEE aggiornato con modifiche rilevanti, l’erogazione è prevista nell’ultima settimana del mese. Questo sdoppiamento permette all’Istituto una gestione più fluida delle istanze soggette a revisione.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, l’indennità NASpI e la Dis-Coll saranno pagate tra l’11 e il 18 maggio. La data esatta dipende dal momento della presentazione della domanda di disoccupazione. Parallelamente, a partire dal 15 maggio, è attesa la ricarica bimestrale da 80 euro della Carta Acquisti per gli aventi diritto. In merito ai pagamenti INPS maggio 2026, l’Istituto ricorda che dal 1° gennaio sono in vigore i nuovi requisiti economici adeguati all’inflazione, con soglie ISEE specifiche per minori di 3 anni e over 65.

Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione

L’Assegno di Inclusione (ADI) prevede l’accredito del primo pagamento il 15 maggio per le nuove domande con esito positivo dell’istruttoria e sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Per i rinnovi mensili ordinari delle carte già attive, la disponibilità degli importi è fissata al 27 maggio. La stessa logica viene applicata al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), il contributo da 350 euro mensili destinato ai cosiddetti “occupabili” inseriti in percorsi formativi.

Il sistema di welfare italiano, attraverso queste prestazioni, garantisce un sostegno a milioni di cittadini. Nel contesto attuale, la digitalizzazione dei processi INPS ha ridotto sensibilmente i tempi di attesa per l’elaborazione delle pratiche, sebbene resti fondamentale il monitoraggio tramite il Fascicolo Previdenziale del cittadino. Per verificare lo stato dei propri pagamenti, è necessario accedere al portale dell’Istituto tramite identità digitale SPID, CIE o CNS. In caso di anomalie, è possibile consultare i canali ufficiali o rivolgersi a un patronato.

Tutte le informazioni riportate derivano dalle circolari dell’ente e dalle procedure di calcolo standard. Per approfondimenti sulle scadenze fiscali si rimanda al sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).