Modica – Importante vittoria per la Volley Modica Next Gen, che sabato pomeriggio per la diciassettesima giornata del girone B del campionato di serie C, al “Geodetico” di via Fabrizio ha battuto in tre set l’Astra Stadium Catania. Un successo meritato arrivato dopo una partita combattuta che i giovani allenati da coach Ciccio Italia hanno saputo interpretare nella maniera migliore, piazzando i “colpi di reni” nelle fasi topiche del match, trovando le soluzioni giuste per mettere in difficoltà la compagine etnea che ha lottato con il coltello tra i denti per cercare di portare a casa punti utili per la loro classifica.

Con i tre punti conquistati contro l’Astra Stadium i biancoazzurri, ipotecano la permanenza nel massimo campionato regionale di pallavolo, obiettivo dichiarato a inizio stagione e possono affrontare con maggiore serenità il proseguo del campionato concentrandosi maggiormente sui campionati giovanili (ricordiamo che la squadra di serie C modicana è composta per la maggior parte da ragazzi in quota under 17 e under 19) e allo stesso tempo, senza pressioni possono puntare ancora a un posto nella griglia dei play off che distano solo due lunghezze.

“Quella contro l’Astra Stadium – spiega coach Ciccio Italia – è stata una partita condotta dall’inizio alla fine, dove siamo stati sempre in vantaggio e abbiamo saputo gestire bene i momenti di difficoltà. Affrontavamo una squadra che arrivava a Modica da un momento molto positivo, dove ha sempre lottato contro tutti gli avversari di turno e nel turno precedente ha fatto soffrire non poco anche la capolista Gela. Quindi – sottolinea – contro una squadra in salute siamo stati bravi a non andare quasi mai in difficoltà. Abbiamo fatto una fase break molto buona, siamo stati bravi in battuta riuscendo a metterli in difficoltà in ricezione e di conseguenza non abbiamo permesso di sfruttare i centrali.

La nostra correlazione muro – difesa è stata ottima e i nostri centrali hanno toccato tanti palloni a muro. Bene anche la fase cambio palla, mentre il nostro palleggiatore ha distribuito bene il gioco facendo attaccare tutte le nostre bocche di fuoco riuscendo così a non dare punti di riferimento ai nostri avversari. Facendo una disamina sul nostro campionato – continua – e mettendo a confronto i risultati delle prime sei gare del girone di ritorno con quelle del girone di andata, il dato confortante che viene fuori è il miglioramento fatto in tutte le partite e contro tutte le squadre che abbiamo finora incontrato. Questo è sinonimo di crescita di squadra e il merito è sicuramente dei ragazzi e del lavoro che quotidianamente svolgono in palestra. La loro crescita sia dal livello fisico, sia del livello tecnico è evidente e sono convinto che possiamo fare ancora meglio se riusciamo a fare un ulteriore salto di qualità a livello emotivo, caratteriale e di atteggiamento.

Queste vittorie – conclude Ciccio Italia – sicuramente ci portano in dote oltre la salvezza anche fiducia e autostima e guardando ad ampio raggio anche il campionato dello scorso anno in cui ci siamo salvati all’ultima giornata. Quest’anno, invece, abbiamo centrato l’obiettivo con largo anticipo, abbiamo raddoppiato i punti conquistati la scorsa stagione e questo è sicuramente merito dei nostri ragazzi ai quali faccio i miei complimenti per l’impegno che mettono ogni giorno”.

Il prossimo fine settimana i ragazzi di Ciccio Italia osserveranno il turno di riposo imposto dal calendario e torneranno in campo il 22 marzo, per affrontare in trasferta il Ragalna in quello che si può considerare un vero e proprio scontro diretto in chiave play off.