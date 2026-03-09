Non si placa l’ondata di instabilità e maltempo che sta attraversando l’Isola. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha rinnovato lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico anche per la giornata di domani, martedì 10 marzo 2026. Il bollettino evidenzia una persistenza di fenomeni temporaleschi che interesseranno gran parte del territorio regionale.
Le aree a rischio: piogge e temporali
Il quadro meteorologico per domani vede una distribuzione delle precipitazioni piuttosto irregolare, ma con picchi di intensità in zone specifiche:
- Settori Centro-Occidentali e Nord-Orientali: In queste aree le piogge saranno da isolate a sparse. Sono attesi rovesci e temporali con accumuli che potrebbero variare da deboli a puntualmente moderati.
- Resto dell’Isola: Sul rimanente territorio siciliano si verificheranno fenomeni più isolati, sempre a carattere di rovescio, ma con quantitativi cumulati che si manterranno generalmente deboli.
Venti forti e mari agitati
Oltre alle precipitazioni, l’attenzione resta alta per le condizioni del mare e la forza dei venti, che potrebbero causare disagi nei collegamenti marittimi:
- Venti: Si segnalano rinforzi consistenti dai quadranti orientali, che risulteranno localmente forti soprattutto lungo i settori meridionali dell’Isola.
- Mari: La ventilazione influenzerà lo stato del bacino idrico; risulteranno infatti molto mossi sia lo Stretto di Sicilia che lo Ionio meridionale.
