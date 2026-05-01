La città di Ragusa piange Veronica morta prematuramente all’età di 49 anni. La notizia, diffusasi rapidamente nella giornata del Primo maggio, ha generato profonda commozione, in particolare tra i residenti del centro storico dove Veronica Accetta era molto conosciuta. Stimata per la sua solarità e il suo modo garbato di porsi con il prossimo, la donna lascia un vuoto incolmabile tra i commercianti e i vicini della zona.

Veronica lascia il marito e due figli, in un clima di dolore che ha unito l’intera collettività in numerosi messaggi di cordoglio. Nelle ultime ore, i social e i luoghi di ritrovo cittadini sono stati testimoni di una partecipazione emotiva massiccia, a conferma del legame profondo che la donna aveva saputo instaurare con la propria città nel corso degli anni.

Le esequie per onorare la memoria di Veronica si terranno domani, sabato 2 maggio 2026, alle ore 15.30. Il rito funebre sarà celebrato presso la parrocchia del Santissimo Ecce Homo, dove amici, parenti e semplici conoscenti potranno riunirsi per rivolgerle l’ultimo saluto. Si prevede un’ampia presenza di cittadini, segno tangibile dell’affetto che molti le hanno sempre tributato.

In queste ore, Ragusa piange Veronica morta vivendo con sincera partecipazione il lutto della famiglia. La capacità della città di farsi comunità nei momenti di sofferenza emerge ancora una volta, stringendosi attorno a chi è stato colpito da questa perdita che lascia un vuoto profondo e silenzioso tra le strade del centro.