La Legge di Bilancio 2026 introduce ufficialmente la Rottamazione Quinquies, un nuovo paracadute per i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione con l’Erario. La misura permette di abbattere drasticamente il debito, eliminando sanzioni, interessi di mora e aggio, offrendo una rateizzazione record che può estendersi fino a 9 anni.

Tuttavia, attenzione: rispetto alla precedente edizione “Quater”, il perimetro d’azione della Quinquies è sensibilmente più stretto.

Chi può aderire: il “filtro” della dichiarazione

Il nuovo provvedimento si rivolge principalmente a chi ha agito in trasparenza ma non ha avuto la liquidità necessaria per versare il dovuto. Il requisito essenziale è aver presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi: la sanatoria copre infatti gli omessi versamenti emersi dai controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa rientra nel beneficio (Carichi 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023):

Cartelle da avvisi bonari: Irregolarità emerse da controlli automatizzati (ex art. 36-bis e 36-ter).

Irregolarità emerse da controlli automatizzati (ex art. 36-bis e 36-ter). Contributi INPS: Solo se derivanti da autoliquidazione (esclusi quelli da accertamento ispettivo).

Solo se derivanti da autoliquidazione (esclusi quelli da accertamento ispettivo). Multe stradali: Specificamente quelle irrogate dalle Prefetture.

Cosa resta fuori:

Evasione totale: Debiti derivanti da redditi o imposte mai dichiarati.

Debiti derivanti da redditi o imposte mai dichiarati. Casse Professionali: A differenza della Quater, i debiti verso le Casse di previdenza private (es. Cassa Forense, Inarcassa) sono tassativamente esclusi.

A differenza della Quater, i debiti verso le Casse di previdenza private (es. Cassa Forense, Inarcassa) sono tassativamente esclusi. Tributi Locali: IMU e TARI non rientrano automaticamente, dipendendo da eventuali delibere autonome dei singoli Comuni.

Il piano di rientro: 54 rate in 9 anni

La vera novità della Quinquies è la flessibilità del pagamento. Il contribuente può optare per il versamento in un’unica soluzione (31 luglio 2026) o per un piano di dilazione estremamente lungo:

Numero rate: Fino a un massimo di 54 rate bimestrali .

Fino a un massimo di . Importo minimo: Ogni rata non può scendere sotto i 100 euro .

Ogni rata non può scendere sotto i . Interessi: Sulla rateizzazione si applica un tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.

Scadenze e calendario 2026

Il tempo stringe per la presentazione dell’istanza, che deve avvenire esclusivamente per via telematica:

30 aprile 2026: Termine ultimo per l’invio della domanda online. 30 giugno 2026: L’Agenzia invierà la comunicazione con l’esito e l’ammontare preciso delle somme dovute. 31 luglio 2026: Scadenza della prima rata (o della soluzione unica).

Nota per i decaduti dalla Quater: Chi è uscito dalle precedenti rottamazioni può accedere alla Quinquies, a patto che non risultasse in regola con i pagamenti della Quater alla data del 30 settembre 2025.

Sintesi delle caratteristiche principali

Voce Dettagli Operativi Ambito Temporale Carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Cosa si risparmia Sanzioni, interessi di mora e aggio. Modalità Domanda Solo online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Piano Rateale 54 rate bimestrali (Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novembre). Ultima Rata Il piano può estendersi fino a maggio 2035. Multe Stradali Ammesse solo se di competenza prefettizia (secondo norma).

La Rottamazione Quinquies è un’opportunità preziosa per chi ha debiti “dichiarati”, ma richiede un’attenta analisi preliminare delle cartelle per evitare di inserire carichi esclusi, come quelli delle Casse professionali.