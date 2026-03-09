Nonostante il calendario e le prime fioriture suggeriscono il contrario, l’inverno non ha ancora deposto le armi. Il clima bizzarro di questo inizio marzo è il risultato di complessi equilibri atmosferici che, proprio in queste ore, stanno subendo un drastico ribaltone. Per capire cosa ci aspetta, dobbiamo guardare in alto, verso la corrente a getto.

Il fenomeno: l’amplificazione artica e lo “zig-zag” del clima

Il concetto chiave è l’amplificazione artica. Quando il contrasto termico tra il Polo Nord e i Tropici si accentua eccessivamente, il cosiddetto Jet Stream — il grande “fiume d’aria” che scorre ad alta quota — perde velocità e inizia a ondeggiare.

Invece di scorrere linearmente, la corrente crea delle profonde anse:

Le discese gelide: L’aria polare scivola verso sud.

In risposta, masse d'aria calda risalgono verso nord.

Questo scenario ha creato situazioni paradossali: mentre le Isole Canarie e il Marocco hanno vissuto un inverno insolitamente rigido e piovoso (con accumuli record per zone solitamente secche), poco più a est l’Italia è stata lambita da flussi meridionali più miti.

Il “blocco” atmosferico e la finta primavera

Un’altra anomalia che ha caratterizzato questo 2026 è la situazione di blocco. La corrente a getto tende a incastrarsi in posizioni stazionarie, ripetendo ossessivamente lo stesso schema meteorologico.

A febbraio abbiamo visto una “cupola” anticiclonica stazionare tra Francia e Spagna, portando temperature primaverili persino in Germania. Anche in Italia, in questo esordio di marzo, le colonnine di mercurio hanno spesso sfiorato i 20°C, regalando un’illusione di stabilità. Ma si tratta di una facciata estremamente fragile.

Verso metà marzo: il ribaltone del Vortice Polare

Mentre ci avviciniamo all’equinozio e le giornate si allungano, il Vortice Polare è tutt’altro che sconfitto. I modelli matematici più avanzati indicano che il mostro gelido ha ancora cartucce da sparare.

Attorno alla metà del mese di marzo, è previsto un cambiamento radicale:

Cedimento dell’alta pressione: La cupola calda che ci ha protetto finora inizierà a sgretolarsi.

È probabile un ritorno brusco di freddo e neve, con un tracollo termico che ci riporterà in pieno inverno in poche ore.

In sintesi: Non riponete ancora i cappotti pesanti. Le anomalie termiche di queste settimane sono solo il preludio a uno scontro tra masse d’aria che promette di movimentare — e non poco — la seconda parte del mese.